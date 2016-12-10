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Мишина и Мирзоев победили юниорском парном катании в Марселе, Бойкова и Козловский – третьи

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В Марселе (Франция) продолжается финал Гран-при по фигурному катанию. В парном катании у юниоров победу одержал российский дуэт Анастасия Мишина/Владислав Мирзоев.

По итогам короткой и произвольной программ победители набрали 180,63 балла. Второе место заняла чешская пара Анна Душкова/Мартин Бидар (167,76). Представители России Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (159,72).

В финале приняли участие еще две пары из России. Алина Устимкина и Никита Володин стали четвертыми, а  Амина Атаханова и Илья Спиридонов – шестыми.

Марсель (Франция)
Гран-при. Финал
Юниоры. Парное катание
Итоговый результат

1. Анастасия Мишина/Владислав Мирзоев (Россия) 180,63
2. Анна Душкова/Мартин Бидар (Чехия) 167,76
3. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) 159,72
4. Алина Устимкина / Никита Володин (Россия) 158,14
...6. Амина Атаханова / Илья Спиридонов (Россия) 139,50

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