Мишина и Мирзоев победили юниорском парном катании в Марселе, Бойкова и Козловский – третьи
В Марселе (Франция)
продолжается финал Гран-при по фигурному катанию. В парном катании у юниоров
победу одержал российский дуэт Анастасия
Мишина/Владислав Мирзоев.
По итогам короткой и произвольной программ победители набрали
180,63 балла. Второе место заняла чешская пара
Анна Душкова/Мартин Бидар (167,76). Представители России Александра
Бойкова/Дмитрий Козловский (159,72).
В финале приняли участие
еще две пары из России. Алина Устимкина и Никита Володин стали четвертыми, а Амина
Атаханова и Илья Спиридонов – шестыми.
Марсель (Франция)
Гран-при. Финал
Юниоры. Парное катание
Итоговый результат
1. Анастасия Мишина/Владислав Мирзоев (Россия) 180,63
2. Анна Душкова/Мартин Бидар (Чехия) 167,76
3. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) 159,72
4. Алина Устимкина / Никита Володин (Россия) 158,14
...6. Амина Атаханова / Илья Спиридонов (Россия) 139,50