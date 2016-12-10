Мишина и Мирзоев победили юниорском парном катании в Марселе, Бойкова и Козловский – третьи

Вирчу и Мойр победили в танцах на льду в финале Гран-при в Марселе, Боброва и Соловьев – четвертые

На финале Гран-при по фигурному катанию в Марселе (Франция) прошли соревнования по танцам на льду. Первое место завоевал канадский дуэт Тесса Вирчу/Скотт Мойр.