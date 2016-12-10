Ольга Подчуфарова: У меня еще птички над головой летают

читайте также

Подчуфарова, Акимова, Слепцова и Загоруйко выступят в эстафете на этапе в Поклюке Определен состав женской сборной команды России, который примет участие в эстафете в рамках этапа Кубка мира в Поклюке.

Екатерина Глазырина: Сегодня были идеальные условия для стрельбы Российская биатлонистка Екатерина Глазырина стала одной из шести спортсменок в гонке преследования, кому удалось пройти все четыре рубежа без промаха.

15 гонок без медалей. Российские биатлонистки продолжили антирекордную серию Женская гонка преследования в Поклюке – в любопытных цифрах и фактах.

Дальмайер выиграла гонку преследования в Поклюке, Глазырина – 12-я На этапе Кубка мира по биатлону в Поклюке (Словения) состоялась гонка преследования у женщин. Победу одержала немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер.

Кубок мира. Поклюка. Гонка преследования. Женщины. Онлайн В субботу в рамках второго этапа Кубка мира по биатлону пройдет гонка преследования у женщин.

Матвей Елисеев: Сегодня я показал лучший результат в карьере Российский биатлонист Матвей Елисеев поделился впечатлениями после гонки преследования на этапе Кубка мира в Поклюке (Словения). Напомним, что он занял седьмое место.

Антон Шипулин: Сегодня очень хотелось отстреляться на ноль, и в этом моя главная ошибка Российский биатлонист Антон Шипулин поделился впечатлениями после гонки преследования на этапе Кубка мира в Поклюке (Словения). Напомним, что он занял третье место.

Шипулин, Бабиков, Елисеев и Цветков побегут эстафету в Поклюке Тренерский штаб мужской сборной России по биатлону определился с составом команды на воскресную эстафетную гонку в рамках второго этапа Кубка мира.

Шипулин остался с бронзой Судьбу золота снова решил промах россиянина на последнем рубеже

Шипулин стал самым успешным российским биатлонистом в истории на этапах Кубка мира Российский биатлонист Антон Шипулин установил национальный рекорд по количеству призовых мест на этапах Кубка мира.

Антон Шипулин: До последнего рубежа все шло идеально, а потом вынырнуть из-за спины Свендсена не вышло Российский биатлонист Антон Шипулин прокомментировал свое выступление в гонке преследования на втором этапе Кубка мира, который проходит в словенской Поклюке.

Фуркад выиграл гонку преследования в Поклюке, Шипулин – третий Французский биатлонист Мартен Фуркад стал победителем пасьюта на втором этапе Кубка мира, который проходит в словенской Поклюке.

Кубок мира. Поклюка. Гонка преследования. Мужчины. Онлайн В субботу в рамках второго этапа Кубка мира по биатлону пройдет гонка преследования у мужчин.

Светлана Слепцова: Как только после тренировок выходим на соревнования, что-то всегда не получается Российская биатлонистка Светлана Слепцова прокомментировала свое выступление в спринте на этапе Кубка мира по биатлону в Поклюке (Словения). Напомним, что она заняла 55-е место.

Дальмайер увеличила свой отрыв в общем зачете Кубка мира до 49 очков Двукратная чемпионка мира Лаура Дальмайер увеличила свой отрыв от соперниц в общем зачете Кубка мира.

Ольга Подчуфарова: На сегодняшний день я могу быть довольна гонкой Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова поделилась впечатлениями после спринта на этапе Кубка мира в Поклюке (Словения). Напомним, что она заняла 13-е место.

Лаура Дальмайер: Допинг - большая проблема в мире спорта, но у меня нет информации о происходящем в России Двукратная чемпионка мира Лаура Дальмайер прокомментировала свое выступление в спринте на этапе Кубка мира в Поклюке и поделилась мнением о проблеме допинга в мировом спорте.

«Завтра встать бы с постели!» Чем запомнится женский спринт в Поклюке Женская сборная России по биатлону осталась без медалей в спринтерской гонке на 2-м этапе Кубка мира, который стартовал в словенской Поклюке

Макарайнен показала лучший ход в спринте, россиянки проиграли более минуты Финская биатлонистка Кайса Макарайнен оказалась быстрейшей на лыжне в спринтерской гонке, которая состоялась в словенской Поклюке.