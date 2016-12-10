Ольга Подчуфарова: У меня еще птички над головой летают
Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова – о гонке преследования на втором этапе Кубка мира, который проходит в Поклюке (Словения).
– У меня еще немножечко птички над головой летают, – сказала российская биатлонистка после гонки, имея в виду накопившуюся усталость после пасьюта. – Тяжело для меня прошла эта гонка. Задача была держать по дистанции ровную скорость, сделать так, чтобы она не западала. Я для себя пока не нашла объяснения промаху на лежке, но в сегодняшнем состоянии меня не спас бы даже ноль. При этом я на трассе отдала все, что могла.
Гонка преследования, 10 км
1. Лаура Дальмайер (Германия) 30.43,1 (2)
2. Кайса Макарайнен (Финляндия) + 16,8 (2)
3. Ева Пушкарчикова (Чехия) + 18,7 (1)
4. Мари Дорен-Абер (Франция) + 18,8 (1)
...12. Екатерина Глазырина (Россия) + 1.08,0 (0)
...20. Татьяна Акимова (Россия) + 1.28,4 (0)
...29. Ольга Подчуфарова (Россия) +1.53,0 (1)
...38. Светлана Слепцова (Россия) + 2.41,5 (1)