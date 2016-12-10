Сундбю выиграл лыжную гонку на 30 километров, Легков – пятый
В Давосе (Швейцария) проходит третий этап Кубка
мира по лыжным гонкам. В гонке на 30 километров свободным стилем с
раздельным стартом победу одержал норвежец Мартин Йонсруд Сундбю.
Победитель преодолел
дистанцию за один час, семь минут и 31,6 секунды. Второе место занял его
соотечественник Андерс Глоерсен. Третье место у финна Матти Хейккинена. Лучший среди
россиян Александр Легков занял пятое место.
Давос
(Швейцария)
Лыжные гонки. Кубок мира
Мужчины. 30 километров
Свободный стиль
1. Мартин Йонсруд Сундбю
(Норвегия) 1:07.31,6
2. Андерс Глоерсен (Норвегия) +13,7
3. Матти Хейккинен (Финляндия) + 25,7
...5. Александр Легков (Россия) + 48,4
...7. Алексей Червоткин (Россия) + 55,4
...16. Евгений Белов (Россия) + 2.02,5
...31. Максим Вылегжанин (Россия) + 3.13,8
...34. Андрей Ларьков (Россия) + 3.33,8
...36. Евгений Дементьев (Россия) + 3.35,7
...40. Андрей Мельниченко (Россия) + 3.44,4.