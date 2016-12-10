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Сундбю выиграл лыжную гонку на 30 километров, Легков – пятый

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В Давосе (Швейцария) проходит третий этап Кубка мира по лыжным гонкам. В гонке на 30 километров свободным стилем с раздельным стартом победу одержал норвежец Мартин Йонсруд Сундбю.

Победитель преодолел дистанцию за один час, семь минут и 31,6 секунды. Второе место занял его соотечественник Андерс Глоерсен. Третье место у финна Матти Хейккинена. Лучший среди россиян Александр Легков занял пятое место.

Давос (Швейцария)
Лыжные гонки. Кубок мира
Мужчины. 30 километров
Свободный стиль

1. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) 1:07.31,6
2. Андерс Глоерсен (Норвегия) +13,7
3. Матти Хейккинен (Финляндия) + 25,7
...5. Александр Легков (Россия) + 48,4
...7. Алексей Червоткин (Россия) + 55,4
...16. Евгений Белов (Россия)  + 2.02,5
...31. Максим Вылегжанин (Россия) + 3.13,8
...34. Андрей Ларьков (Россия)  + 3.33,8
...36. Евгений Дементьев (Россия)  + 3.35,7
...40. Андрей Мельниченко (Россия) + 3.44,4.

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