Сундбю выиграл лыжную гонку на 30 километров, Легков – пятый

В Давосе (Швейцария) проходит третий этап Кубка мира по лыжным гонкам. В гонке на 30 километров свободным стилем с раздельным стартом победу одержал норвежец Мартин Йонсруд Сундбю.

Победитель преодолел дистанцию за один час, семь минут и 31,6 секунды. Второе место занял его соотечественник Андерс Глоерсен. Третье место у финна Матти Хейккинена. Лучший среди россиян Александр Легков занял пятое место.

Давос (Швейцария)

Лыжные гонки. Кубок мира

Мужчины. 30 километров

Свободный стиль

1. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) 1:07.31,6

2. Андерс Глоерсен (Норвегия) +13,7

3. Матти Хейккинен (Финляндия) + 25,7

...5. Александр Легков (Россия) + 48,4

...7. Алексей Червоткин (Россия) + 55,4

...16. Евгений Белов (Россия) + 2.02,5

...31. Максим Вылегжанин (Россия) + 3.13,8

...34. Андрей Ларьков (Россия) + 3.33,8

...36. Евгений Дементьев (Россия) + 3.35,7

...40. Андрей Мельниченко (Россия) + 3.44,4.