«Ингольштадт» нанес первое поражение «РБ Лейпцигу» в бундеслиге

В матче 14-го тура чемпионата Германии «Ингольштадт»на домашней арене обыграл «РБ Лейпциг» со счетом 1:0.

Единственный гол в матче забил полузащитник хозяев поля Роджер.

«РБ Лейпциг» потерпел первое поражение в чемпионате и с 33 очками идет на второй строчке в турнирной таблице, а «Ингольштадт» занимает 17-е место, имея в активе девять очков. В параллельном матче бундеслиги «Бавария» разгромила «Вольфсбург» и с 33 очками вернулась на первое место.

В следующем туре «Ингольштадт» 18 декабря на выезде сыграет с «Байером», а команда из Лейпцига днем ранее примет «Герту».

Чемпионат Германии

14-й тур