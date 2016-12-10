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«Ингольштадт» нанес первое поражение «РБ Лейпцигу» в бундеслиге

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче 14-го тура чемпионата Германии «Ингольштадт»на домашней арене обыграл «РБ Лейпциг» со счетом 1:0.

Единственный гол в матче забил полузащитник хозяев поля Роджер.

«РБ Лейпциг» потерпел первое поражение в чемпионате и с 33 очками идет на второй строчке в турнирной таблице, а «Ингольштадт» занимает 17-е место, имея в активе девять очков. В параллельном матче бундеслиги «Бавария» разгромила «Вольфсбург» и с 33 очками вернулась на первое место. 

В следующем туре «Ингольштадт» 18 декабря на выезде сыграет с «Байером», а команда из Лейпцига днем ранее примет «Герту».

Чемпионат Германии
14-й тур

Матч

Ингольштадт - РБ Лейпциг - 1:0 (1:0)

Голы

Роджер 12 (1:0).

Состав

Ингольштадт: Хансен (Нюланд, 58), Матип, Юнг, Хадергьонай, Тиссеран, Гросс (Хинтерзеер, 86), Моралес, Коэн, Роджер, Лескано (Хартманн, 64), Леки

РБ Лейпциг: Гулаши, Халстенберг, Орбан, Шмитц, Кейта, Демме, Ильзанкер, Забитцер, Вернер (Сельке, 70), Поульсен (Бурк, 55), Форсберг

Предупреждения:

Леки, 90; Хадергьонай, 90 - Забитцер, 34; Вернер, 61; Ильзанкер, 90; Сельке, 90

Удаления:

Леки, 90 - нет

Судья:

Маркус Шмидт (Германия)

Место и дата

10 декабря 17:30, Ауди Шпортпарк, Онлайн-трансляция

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