Ройс на 90-й минуте спас «Боруссию» от поражения в матче с «Кельном»
В матче 14-го тура чемпионата Германии «Кельн» дома сыграл вничью с дортмундской «Боруссией» (1:1).
Счет в матче открыл нападающий хозяев поля Артем
Руднев, а на 90-й минуте полузащитник гостей Марко Ройс забил ответный мяч, установив окончательный счет в матче.
«Кельн» с 23 очками занимает седьмое место в турнирной
таблице, а «Боруссия» расположилась на шестой строчке, имея в активе 25 очков.
В следующем туре «Кельн» 17 декабря на выезде сыграет с «Вердером», а команда из Дортмунда днем ранее сыграет с «Хоффенхаймом».
Чемпионат Германии
14-й тур
Матч
Голы
Руднев 28 (1:0). Ройс 90 (1:1).
Состав
Кёльн: Кесслер, Маврай, Хектор, Хайнц, Ольковски, Соренсен, Озкан, Хёгер, Модесте (Гирасси, 87), Руднев (Рауш, 76), Осако
Боруссия: Вайденфеллер, Гинтер, Дурм, Папастатопулос (Рамос, 75), Шмельцер, Пищек (Бартра, 27), Вайгль, Кастро (Роде, 53), Ройс, Обамеянг, Дембеле
Предупреждения:
Хайнц, 53; Озкан, 65; Хёгер, 72 - Шмельцер, 28; Дембеле, 46; Папастатопулос, 60
Удаления:
Озкан, 90 - нет
Судья:
Феликс Цвайер (Германия)
Место и дата
10 декабря 17:30, Рейн Энерги, Онлайн-трансляция