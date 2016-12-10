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Ройс на 90-й минуте спас «Боруссию» от поражения в матче с «Кельном»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче 14-го тура чемпионата Германии «Кельн» дома сыграл вничью с дортмундской «Боруссией» (1:1).

Счет в матче открыл нападающий хозяев поля Артем Руднев, а на 90-й минуте полузащитник гостей Марко Ройс забил ответный мяч, установив окончательный счет в матче.

«Кельн» с 23 очками занимает седьмое место в турнирной таблице, а «Боруссия» расположилась на шестой строчке, имея в активе 25 очков.

В следующем туре «Кельн» 17 декабря на выезде сыграет с «Вердером», а команда из Дортмунда днем ранее сыграет с «Хоффенхаймом».

Чемпионат Германии
14-й тур

Матч

Кёльн - Боруссия - 1:1 (1:0)

Голы

Руднев 28 (1:0). Ройс 90 (1:1).

Состав

Кёльн: Кесслер, Маврай, Хектор, Хайнц, Ольковски, Соренсен, Озкан, Хёгер, Модесте (Гирасси, 87), Руднев (Рауш, 76), Осако

Боруссия: Вайденфеллер, Гинтер, Дурм, Папастатопулос (Рамос, 75), Шмельцер, Пищек (Бартра, 27), Вайгль, Кастро (Роде, 53), Ройс, Обамеянг, Дембеле

Предупреждения:

Хайнц, 53; Озкан, 65; Хёгер, 72 - Шмельцер, 28; Дембеле, 46; Папастатопулос, 60

Удаления:

Озкан, 90 - нет

Судья:

Феликс Цвайер (Германия)

Место и дата

10 декабря 17:30, Рейн Энерги, Онлайн-трансляция

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