Ройс на 90-й минуте спас «Боруссию» от поражения в матче с «Кельном»

В матче 14-го тура чемпионата Германии «Кельн» дома сыграл вничью с дортмундской «Боруссией» (1:1).

Счет в матче открыл нападающий хозяев поля Артем Руднев, а на 90-й минуте полузащитник гостей Марко Ройс забил ответный мяч, установив окончательный счет в матче.

«Кельн» с 23 очками занимает седьмое место в турнирной таблице, а «Боруссия» расположилась на шестой строчке, имея в активе 25 очков.

В следующем туре «Кельн» 17 декабря на выезде сыграет с «Вердером», а команда из Дортмунда днем ранее сыграет с «Хоффенхаймом».

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14-й тур