«Бавария» разгромила «Вольфсбург» и вернулась на первое место в бундеслиге

читайте также

Ройс на 90-й минуте спас «Боруссию» от поражения в матче с «Кельном» В матче 14-го тура чемпионата Германии «Кельн» дома сыграл вничью с дортмундской «Боруссией» (1:1).

«Ингольштадт» нанес первое поражение «РБ Лейпцигу» в бундеслиге В матче 14-го тура чемпионата Германии «Ингольштадт» с минимальным счетом обыграл «РБ Лейпциг» со счетом 1:0.

Бундеслига. 14-й тур. «Бавария» - «Вольфсбург», «Кельн» - «Боруссия» (Д) и другие матчи. Онлайн Все матчи чемпионата Германии по футболу на сайте «Советского спорта».

Смолов может перейти в дортмундскую «Боруссию» Форвард «Краснодара» и сборной России Федор Смолов может продолжить карьеру в дортмундской «Боруссии», сообщает Fussball Transfers.

«Вольфсбург» готов продать Дракслера Полузащитник сборной Германии Юлиан Дракслер может покинуть «Вольфсбург» в зимнее трансферное окно.

«Вольфсбург» может одержать первую в истории гостевую победу над «Баварией» В центральном матче 14-го тура чемпионата Германии по футболу мюнхенская «Бавария» на своем поле сыграет с «Вольфсбургом».

«Айнтрахт» и «Хоффенхайм» голов не забили Футболисты «Айнтрахта» в домашнем матче 14-го тура чемпионата Германии сыграли вничью с «Хоффенхаймом».

Марио Гомес: Не могу сказать, что «Альянц Арена» родной для меня стадион Форвард «Вольфсбурга» Марио Гомес, который ранее выступал за мюнхенскую «Баварию», поделился ожиданиями от предстоящей встречи с бывшей командой.

Жена Акинфеева иронично прокомментировала игру своего мужа Супруга голкипера московского ЦСКА Игоря Акинфеева прокомментировала игру своего мужа в Лиге чемпионов.

«Рома» и «Боруссия» Д интересуются Дзагоевым Ряд европейских клубов проявляет интерес к полузащитнику ЦСКА и сборной России Алану Дзагоеву.

«ПСЖ» ведет переговоры по трансферу защитника «Вольфсбурга», которым интересовались «Реал» и «Барселона» Защитник «Вольфсбурга» Рикардо Родригес может переехать в чемпионат Франции. Об этом сообщает RMC.

«Бавария» установила рекорд Лиги чемпионов, выиграв 15 домашних матчей подряд Домашняя победа над мадридским «Атлетико» в 6-м туре группового раунда Лиги чемпионов стала для мюнхенской «Баварии» 15-й кряду в рамках турнира.

Помимо «Баварии», на Иско претендуют три клуба из АПЛ Полузащитник мадридского «Реала» Иско Аларкон может переехать в чемпионат Англии, сообщает Diario Gol.

Карло Анчелотти: Не хочу, чтобы в плей-офф Лиги чемпионов «Баварии» достался «Реал» Главный тренер мюнхенской «Баварии» Карло Анчелотти поделился мыслями перед жеребьевкой плей-офф Лиги чемпионов.

Гол Левандовски принес «Баварии» победу над «Атлетико» «Бавария» на своем поле переиграла «Атлетико» в матче 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов.

Гетце повредил колено и не сыграет с «Реалом» Как сообщает официальный сайт дортмундской «Боруссии», полузащитник Марио Гетце не полетел вместе с командой в Испанию на матч с мадридским «Реалом».

Антуан Гризманн: Часто смотрю матчи дортмундской «Боруссии», они гарантируют зрелищную игру Форвард мадридского «Атлетико» и сборной Франции Анутан Гризманн заявил, что любит смотреть матчи с участием дортмундской «Боруссии», отметив в составе «шмелей» нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга.

Диего Симеоне: Матч с «Баварией»? Иногда честь дороже, чем очки в турнирной таблице Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне в преддверии матча с мюнхенской «Баварией» ответил на вопросы журналистов.

Майер покинул пост главного тренера «Дармштадта» Норберт Майер был уволен с поста главного тренера «Дармштадта». Об этом сообщает официальный сайт клуба.