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«Бавария» разгромила «Вольфсбург» и вернулась на первое место в бундеслиге

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 14-го тура чемпионата Германии между «Баварией» и «Вольфсбургом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча - 5:0 в пользу «Баварии».

В составе победителей дубль сделал Роберт Левандовски, еще по голу забили Арьен Роббен, Томас Мюллер и Дуглас Коста. «Бавария» набрала 33 очка и вернулась на первое место в чемпионате Германии, так как в параллельном матче «РБ Лейпциг» уступил «Ингольштадту». У «Лейпцига» столько же очков, по дополнительным показателям он идет вторым. У «Вольфсбурга» десять очков и 15-е место.

Чемпионат Германии. Бундеслига

14-й тур

Матч

Бавария - Вольфсбург - 5:0 (2:0)

Голы

Роббен 18 (1:0). Левандовски 22 (2:0). Левандовски 58 (3:0). Мюллер 76 (4:0). Коста 86 (5:0).

Состав

Бавария: Нойер, Бернат, Лам, Мартинес, Алаба, Роббен, Алькантара (Рафинья, 81), Видаль (Алонсо, 71), Рибери (Коста, 77), Левандовски, Мюллер

Вольфсбург: Бенальо, Родригес, Кнохе, Брума, Шефер (Хорн, 22), Блащиковски (Виейринья, 83), Герхардт, Гилавоги, Калигиури, Майораль (J. Möbius, 61), Гомес

Предупреждения:

Алькантара, 25 - нет

Судья:

Саша Штегеманн (Германия)

Место и дата

10 декабря 17:30, Альянц Арена, Онлайн-трансляция

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