«Бавария» разгромила «Вольфсбург» и вернулась на первое место в бундеслиге
Матч 14-го тура чемпионата
Германии между «Баварией» и «Вольфсбургом» завершился победой хозяев. Итоговый
счет матча - 5:0 в пользу «Баварии».
В составе победителей
дубль сделал Роберт Левандовски, еще по голу забили Арьен Роббен, Томас Мюллер и Дуглас Коста.
«Бавария» набрала 33 очка и вернулась на первое место в чемпионате Германии,
так как в параллельном матче «РБ Лейпциг» уступил «Ингольштадту». У «Лейпцига»
столько же очков, по дополнительным показателям он идет вторым. У «Вольфсбурга»
десять очков и 15-е место.
Чемпионат Германии.
Бундеслига
14-й тур
Матч
Бавария - Вольфсбург - 5:0 (2:0)
Голы
Роббен 18 (1:0). Левандовски 22 (2:0). Левандовски 58 (3:0). Мюллер 76 (4:0). Коста 86 (5:0).
Состав
Бавария: Нойер, Бернат, Лам, Мартинес, Алаба, Роббен, Алькантара (Рафинья, 81), Видаль (Алонсо, 71), Рибери (Коста, 77), Левандовски, Мюллер
Вольфсбург: Бенальо, Родригес, Кнохе, Брума, Шефер (Хорн, 22), Блащиковски (Виейринья, 83), Герхардт, Гилавоги, Калигиури, Майораль (J. Möbius, 61), Гомес
Предупреждения:
Алькантара, 25 - нет
Судья:
Саша Штегеманн (Германия)
Место и дата
10 декабря 17:30, Альянц Арена, Онлайн-трансляция