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Екатерина Глазырина: Сегодня были идеальные условия для стрельбы

Наталья Кузина
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российская биатлонистка Екатерина Глазырина стала одной из шести спортсменок в гонке преследования, кому удалось пройти все четыре рубежа без промаха. После финиша она рассказала, как ей это удалось.

– Бежать мне сегодня было тяжеловато, а вот стрелялось идеально, – сказала Екатерина. – Ноль на четырех рубежах – это то, к чему стремятся все. Конечно, и условия позволили отстрелять чисто: на стадионе не было ни ветерка, полный штиль.

Гонка преследования, 10 км

1. Лаура Дальмайер (Германия) 30.43,1 (2)
2. Кайса Макарайнен (Финляндия) + 16,8 (2) 
3. Ева Пушкарчикова (Чехия) + 18,7 (1)
4. Мари Дорен Абер (Франция) + 18,8 (1)
...12. Екатерина Глазырина (Россия) + 1.08,0 (0)
...20. Татьяна Акимова (Россия) + 1.28,4 (0)
...29. Ольга Подчуфарова (Россия) +1.53,0 (1)
...38. Светлана Слепцова (Россия) + 2.41,5 (1)


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