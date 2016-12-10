Екатерина Глазырина: Сегодня были идеальные условия для стрельбы

Российская биатлонистка Екатерина Глазырина стала одной из шести спортсменок в гонке преследования, кому удалось пройти все четыре рубежа без промаха. После финиша она рассказала, как ей это удалось.

– Бежать мне сегодня было тяжеловато, а вот стрелялось идеально, – сказала Екатерина. – Ноль на четырех рубежах – это то, к чему стремятся все. Конечно, и условия позволили отстрелять чисто: на стадионе не было ни ветерка, полный штиль.

Гонка преследования, 10 км

1. Лаура Дальмайер (Германия) 30.43,1 (2)

2. Кайса Макарайнен (Финляндия) + 16,8 (2)

3. Ева Пушкарчикова (Чехия) + 18,7 (1)

4. Мари Дорен Абер (Франция) + 18,8 (1)

...12. Екатерина Глазырина (Россия) + 1.08,0 (0)

...20. Татьяна Акимова (Россия) + 1.28,4 (0)

...29. Ольга Подчуфарова (Россия) +1.53,0 (1)

...38. Светлана Слепцова (Россия) + 2.41,5 (1)



