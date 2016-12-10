«Нефтехимик» на выезде разгромил «Сочи»

Матч регулярного чемпионата КХЛ между ХК «Сочи» и «Нефтехимиком» завершился убедительной победой гостей. Итоговый счет матча – 5:0 в пользу «Нефтехимика».

В составе победителей отличились Дэн Секстон и Рихард Гюнге, которые сделали по дублю. Еще один гол в активе Андрея Сергеева.

«Нефтехимик» набрал 55 очков и занимает восьмое место на Востоке. У ХК «Сочи» 60 очков и восьмое место на Западе.

КХЛ. Регулярный чемпионат