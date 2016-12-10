«Нефтехимик» на выезде разгромил «Сочи»
Матч регулярного
чемпионата КХЛ между ХК «Сочи» и «Нефтехимиком» завершился убедительной победой
гостей. Итоговый счет матча – 5:0 в пользу «Нефтехимика».
В составе победителей
отличились Дэн Секстон и Рихард Гюнге, которые сделали по дублю. Еще один гол в
активе Андрея Сергеева.
«Нефтехимик» набрал 55
очков и занимает восьмое место на Востоке. У ХК «Сочи» 60 очков и восьмое место
на Западе.
КХЛ. Регулярный чемпионат
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