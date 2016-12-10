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Определились сильнейшие бойцы 2016 года

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Определились сильнейшие бойцы 2016 года

Во Владивостоке завершился Суперкубок России по ММА, в рамках которого победители Кубка России и победители национального чемпионата оспаривали право называться сильнейшими спортсменами 2016 года.

В ходе семи поединков в семи весовых категориях определились обладатели Суперкубка России:

Весовая категория до 61.2 кг: Касумов Касум (Чеченская республика) единогласным решением судей побеждает Амаева Рамазана (Московская обл.)
до 65.8 кг: Курбанов Рашид (Астраханская обл.) нокаутом во 2 раунде побеждает Казиханова Мусу (Московская обл)
до 70.3 кг: Богатов Роман (Оренбургская обл) единогласным решением судей побеждает Зайнукова Артура (Республика Дагестан )
до 77.1 кг: Расулов Алибег (Республика Дагестан) техническим нокаутом во 2 раунде, побеждает Ахмедова Юнуса (Краснодарский край)
до 84 кг. Абдулаев Шамиль (Москва) единогласным решением судей побеждает Абдулбекова Мурада (Астраханская обл.)
до 93 кг. Шахрудинов Магомед (Республика Дагестан ) единогласным решением судей, в экстра-раунде побеждает Ярогиева Магомедхана (Краснодарский край)
свыше 93 кг. Исагаджиев Амирхан (Москва) техническим нокаутом побеждает Сакавева Георгия (Московская обл.)

Президент Союза ММА России Федор Емельяненко прокомментировал итоги Суперкубка России по ММА.

«Все прошло замечательно. Огромное спасибо Приморской федерации смешанных боевых единоборств за такой праздник спорта. Ребята тоже очень  старались, показали все, на что они способны. Думаю, зрителям бои понравилось,  все получили массу положительных эмоций. Очень болел за Алибека, нашего чемпиона мира этого года, и он победил в бою на Суперкубке. В этом году он отбился без поражений и подтвердил звание «Мастер спорта международного класса». Очень болел за Георгия, но он, к сожалению, проиграл действующему чемпиону мира.»

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