Абдурахимов провел бой в UFC с травмами рук

В ночь на 10 декабря в главном бою завершившегося в американском Олбани турнира UFC Fight Night 102 россиянин Шамиль «Абрек» Абдурахимов не смог довести до победы встречу с хозяином площадки Дерриком Льюисом из-за полученных травм рук.

В первом раунде Абдурахимов получил травму левой руки, его начала беспокоить сильная боль, к четвертому раунду он уже не смог использовать руку при работе в партере, для захвата или удара. Несмотря на то, что первые раунды были за Абдурахимовым, в третьем он стал наносить меньше ударов, и получил предупреждение рефери за пассивность. Несмотря на боль, российский боец дошел до четвертого раунда, где американец накрыл его в положении маунт градом сильнейших ударов в голову. Удары не нанесли существенного ущерба спортсмену, однако из-за травмы он не смог использовать борцовскую технику и выйти в стойку, и рефери был вынужден остановить встречу.

Первые два раунда Абдурахимов имел преимущество по судейским запискам (10-9 единогласно), третий раунд - судьи зафискировали ничью. Сразу после боя Шамиля с ринга транспортировали в клинику. В ходе медицинского обследования было сделано заключение: перелом со смещением большого пальца левой руки и трещина правой ключицы.

Тренер спортсмена Атай Джамбулатов: «По окончанию первого раунда в углу Шамиль сказал мне, что почувствовал сильную боль в левой руке, было похоже, что у него перелом. Я сказал, потерпи, надо забыть про боль и драться до конца. Преимущество было на стороне Шамиля. Я делал установку ему, терпеть боль и довести бой до конца. Я был уверен, что Шамиль выиграет бой, но четвертом раунде он уже не чувствовал руку, не мог ею нормально бить и держать захват. Мы не думали, что травмы окажутся серьезными».

Шамиль Абдурахимов «С третьего раунда начал чувствовать сильную тянущую боль в области ключицы, «на автомате» продолжал выбрасывать навстречу руку. В четвертом раунде я уже не мог рукой сделать захват, боль в районе ключицы стала просто невыносимой».

Сейчас российскому супертяжеловесу предстоит операция и, как минимум, двухмесячный реабилитационный период по восстановлению. В контракте Шамиля Абдурахимова значатся еще два боя в организации UFC.

Россиянин выступает с 2008 года в профессиональных боях смешанного стиля в тяжелой весовой категории в рамках промоушена Tech Krep FC, является 5-кратным чемпионом России по ушу-саньда. В мировом рейтинге MMA входит в число 50 сильнейших бойцов-тяжеловесов мира, имеет в послужном списке 21 бой, 17 побед, 7 нокаутов.