Юсков занял второе место на дистанции 1500 метров на этапе Кубка мира

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Кулижников и Юсков выступят на этапе Кубка мира в Херенвене Стал известен состав сборной России по конькобежному спорту на этап Кубка мира в Херенвене, сообщает «Р-Спорт».

Юсков выиграл золото на 1500 метров на этапе Кубка мира в Астане Российский конькобежец Денис Юсков завоевал золотую медаль на дистанции 1500 метров на третьем этапе Кубка мира, который проходит в Астане.

Юсков получил травму, споткнувшись о свои кроссовки Российский конькобежец Денис Юсков объяснил, почему не вышел на старт на дистанции 1000 метров на втором этапе Кубка мира в Нагано.

Денис Юсков: На более быстром льду тройка призеров на 1500 м поменяется Трехкратный чемпион мира на дистанции 1500 м Денис Юсков оценил свое выступление на первом этапе Кубка мира в Харбине.

Юсков завоевал серебро на дистанции 1500 метров на Кубке мира в Китае Российский конькобежец Денис Юсков завоевал серебро на дистанции 1500 метров на первом этапе Кубка мира, который проходит в китайском Харбине.

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Денис Юсков: Олимпиада в Рио оставила ощущение несправедливости Трехкратный чемпион мира на дистанции 1500 метров Денис Юсков рассказал о том, как следил за Олимпийскими играми в Рио-де-Жанейро, и высказался о ситуации с разрешением некоторым спортсменам принимать запрещенные вещества по медицинским показателям.

Денис Юсков: Не могу допустить мысль о том, что кто-то подбросил Кулижникову мельдоний Трехкратный чемпион мира российский конькобежец Денис Юсков прокомментировал ситуацию с положительным допинг-тестом его товарища по команде Павла Кулижникова.

Денис Юсков: Нужно было не проиграть Нюйсу и Мантиа, время было неважно Российский конькобежец Денис Юсков рассказал, что на дистанции 1500 метров на заключительном этапе Кубка мира в Херенвене ставил цель – не проиграть голландцу Кьелду Нюйсу, чтобы обеспечить себе победу в общем зачете на этой дистанции.

Юсков стал первым в зачете Кубка мира на дистанции 1500 метров Российский конькобежец Денис Юсков занял первое место в зачете Кубка мира на дистанции 1500 метров.

Юсков завоевал бронзу в финале Кубка мира на дистанции 1000 метров На финале Кубка мира по конькобежному спорту в Херенвене (Голландия) состоялись соревнования на дистанции 1000 метров у мужчин. Третье место занял российский спортсмен Денис Юсков.

Алексей Кравцов: Последствия травмы Юскова не угрожают его выступлению в финале Кубка мира Президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов сообщил, что последствия травмы трехкратного чемпиона мира в конькобежном спорте россиянина Дениса Юскова не угрожают его выступлению в финале Кубка мира в Херенвене.

Юсков снялся с чемпионата мира по классическому многоборью Трехкратный чемпион мира по классическому многоборью Денис Юсков снялся с чемпионата мира в Берлине.

Юсков снялся с чемпионата мира в классическом многоборье Накануне Юсков показал лучший результат на дистанции 500 метров и должен был выступить на дистанции 5000 метров.

Денис Юсков: На ЧМ в классическом многоборье постараюсь заработать преимущество на 500 и 1500 метров Трехкратный чемпион мира Денис Юсков заявил, что его участие в 10-километровом забеге на чемпионате мира по классическому многоборью будет зависеть от самочувствия.

Константин Полтавец: Мы должны стать законодателями мод в конькобежном спорте Главный тренер сборной России подвел итоги чемпионата мира на отдельных дистанциях, очертил проблемы и наметил следующие цели.

Денис Юсков: Золото и серебро – это круто! Российский конькобежец Денис Юсков поделился впечатлениями после сегодняшних соревнований на чемпионате мира. Напомним, что он завоевал серебряную медаль на дистанции 1000 метров.

Русская тысяча. Как Кулижников и Юсков подарили Коломне праздник В третий день чемпионата мира Павел Кулижников и Денис Юсков выиграли золото и серебро на дистанции 1000 метров.

Кулижников стал чемпионом мира на дистанции 1000 метров, Юсков занял второе место На чемпионате мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях в Коломне (Россия) состоялись соревнования на дистанции 1000 метров у мужчин. Два первых места заняли российские спортсмены Павел Кулижников и Денис Юсков.