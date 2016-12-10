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Юсков занял второе место на дистанции 1500 метров на этапе Кубка мира

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

На этапе Кубка мира по конькобежному спорту в  Херенвене (Голландия) состоялись соревнования у мужчин на дистанции 1500 метров. В тройку призеров попал россиянин Денис Юсков.

Россиянин преодолел дистанцию за одну минуту и 45,41 секунды. Три десятых секунды он проиграл голландцу Кьелду Нейсу. Третьим стал еще один представитель Голландии Патрик Рест.

Херенвен (Голландия)
Кубок мира
Мужчины. 1500 м

1. Кьелд Нейс (Голландия) 1.45,11
2. Денис Юсков (Россия) 1.45,41
3. Патрик Рест (Голландия) 1.46,42
...8. Сергей Трофимов (Россия) 1.46,95
...13. Сергей Грязцов (Россия) 1.47,47 

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