«Спартак» в овертайме уступил «Ладе»
Матч регулярного чемпионата
КХЛ между «Спартаком» и «Ладой» завершился победой гостей в овертайме. Итоговый
счет матча – 3:2 в пользу «Лады».
В составе победителей
отличились Виктор Комаров, Георгий Белоусов и Дмитрий Костромитин, забросивший
решающую шайбу в овертайме. У «Спартака» голы в активе Константина Глазачева и
Лукаша Радила. «Лада» набрала 48 очков и занимает 11-е место на Востоке. У «Спартака»
53 очка и десятое место на Западе.
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Спартак - Лада - 2:3 О.Т. (2:0, 0:2, 0:0, 0:1)
Голы:
Глазачев (Гилрой, Радил), 5:25 (1:0). Радил (Гилрой), 10:33 (2:0). Комаров (Филатов, Валуйский), 20:23 (2:1). Белоусов (Волгин), 24:54 (2:2). Костромитин (Белоусов, Шенфельд), 64:38 (2:3).
Место и дата
10 декабря 17:00, МСА Лужники, Онлайн-трансляция