«Витязь» в овертайме обыграл «Северсталь»
В матче регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» дома в
овертайме уступила «Витязю» со счетом 3:4 ОТ.
В составе победителей голами отметились Денис Абдуллин,
Александр Никулин, он же забил и в овертайме и Никита Выглазов, а у хозяев льда
дубль оформил Руслан Карлин и одну шайбу забросил Максим Трунев.
Команда из Подольска с 60-ю очками занимает восьмую строчку
Западной конференции, а «Северсталь» в ней же расположилась на 13-м месте, имея
в активе 45 очков.
В следующем туре обе команды вновь встретятся, матч пройдет в Череповце 20 декабря.
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Северсталь - Витязь - 3:4 О.Т. (0:0, 1:1, 2:2, 0:1)
Голы:
Абдуллин (Выглазов, Головков), 37:01 (0:1). Трунёв (Вовченко), 38:55 (1:1). Никулин (Семёнов, Афиногенов), 40:09 (1:2). Карлин (Монс), 47:47 (2:2). Выглазов (Чернов), 48:32 (2:3). Карлин (Монс, Кагарлицкий), 49:57 (3:3). Никулин (Семёнов), 64:12 (3:4).
Место и дата
10 декабря 17:00, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция