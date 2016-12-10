«Витязь» в овертайме обыграл «Северсталь»

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» дома в овертайме уступила «Витязю» со счетом 3:4 ОТ.

В составе победителей голами отметились Денис Абдуллин, Александр Никулин, он же забил и в овертайме и Никита Выглазов, а у хозяев льда дубль оформил Руслан Карлин и одну шайбу забросил Максим Трунев.

Команда из Подольска с 60-ю очками занимает восьмую строчку Западной конференции, а «Северсталь» в ней же расположилась на 13-м месте, имея в активе 45 очков.

В следующем туре обе команды вновь встретятся, матч пройдет в Череповце 20 декабря.

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