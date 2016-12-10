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Вирчу и Мойр победили в танцах на льду в финале Гран-при в Марселе, Боброва и Соловьев – четвертые

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

На финале Гран-при по фигурному катанию в Марселе (Франция) прошли соревнования по танцам на льду. Первое место завоевал канадский дуэт Тесса Вирчу/Скотт Мойр.

По итогам двух танцев канадцы набрали 197,22 балла. Второй стала французская пара Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон. Третье место у американского дуэта Майя Шибутани/Алекс Шибутани. Россияне Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев заняли четвертое место.

Марсель (Франция)
Гран-приФинал
Танцы на льду
Итоговый результат

1. Тесса Вирчу/Скотт Мойр (Канада) 197,22
2. Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) 192,81
3. Майя Шибутани/Алекс Шибутани (США) 189,60
4. Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев (Россия) 181,95

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