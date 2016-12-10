Вирчу и Мойр победили в танцах на льду в финале Гран-при в Марселе, Боброва и Соловьев – четвертые
На финале
Гран-при по фигурному катанию в Марселе (Франция) прошли соревнования по танцам
на льду. Первое место завоевал канадский дуэт Тесса Вирчу/Скотт Мойр.
По итогам двух
танцев канадцы набрали 197,22 балла. Второй стала
французская пара Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон. Третье место у американского
дуэта Майя Шибутани/Алекс Шибутани. Россияне Екатерина Боброва и Дмитрий
Соловьев заняли четвертое место.
Марсель (Франция)
Гран-при. Финал
Танцы на льду
Итоговый результат
3. Майя Шибутани/Алекс Шибутани (США) 189,60
4. Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев (Россия) 181,95
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