«Арсенал» обыграл «Сток Сити» и поднялся на первое место в АПЛ

В матче 15-го тура чемпионата Англии «Арсенал» дома обыграл «Сток Сити» со счетом 3:1.

На реализованный пенальти на 27-й минуте полузащитником Чарли Адамом, «канониры» ответили голами Тео Уолкотта, Месута Озила и Алекса Ивоби.

«Арсенал» с 34 очками поднялся на первую строчку в турнирной таблице, а «Сток Сити» расположился на десятом месте, имея в активе 19 очков.

В следующем туре подопечные Арсена Венгера отправятся в Ливерпуль, где 13 декабря сыграют с «Эвертоном», а «гончары» на следующий день примут «Саутгемптон».

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15-й тур