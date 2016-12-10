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«Арсенал» обыграл «Сток Сити» и поднялся на первое место в АПЛ

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Арсенал» обыграл «Сток Сити» и поднялся на первое место в АПЛ
Источник: Reuters

В матче 15-го тура чемпионата Англии «Арсенал» дома обыграл «Сток Сити» со счетом 3:1.

На реализованный пенальти на 27-й минуте полузащитником Чарли Адамом, «канониры» ответили голами Тео Уолкотта, Месута Озила и Алекса Ивоби.

«Арсенал» с 34 очками поднялся на первую строчку в турнирной таблице, а «Сток Сити» расположился на десятом месте, имея в активе 19 очков.

В следующем туре подопечные Арсена Венгера отправятся в Ливерпуль, где 13 декабря сыграют с «Эвертоном», а «гончары» на следующий день примут «Саутгемптон».

Чемпионат Англии
15-й тур 

Матч

Арсенал - Сток Сити - 3:1 (1:1)

Голы

Адам 29 (0:1 - пен.). Уолкотт 42 (1:1). Озил 49 (2:1). Айвоби 75 (3:1).

Состав

Арсенал: Чех, Мустафи (Бельерин, 25), Паулиста, Косьельни, Монреаль, Окслейд-Чемберлен (Айвоби, 69), Озил, Джака, Коклен, Санчес (Жиру, 78), Уолкотт

Сток Сити: Грант, Джонсон, Питерс, Муньеса, Мартинс Инди, Имбула, Адам (Собхи, 81), Аллен, Шакири (Нгой, 86), Арнаутович, Диуф (Крауч, 72)

Судья:

Ли Мэйсон (Англия)

Место и дата

10 декабря 18:00, Эмирэйтс, Онлайн-трансляция

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