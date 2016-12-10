Сборная России вышла в финал комбинированной эстафеты 4Х50 на чемпионате мира с первым временем
В канадском городе Виндзор
проходит чемпионат мира по плаванию на короткой воде. В финал в комбинированной
эстафете 4Х50 метров пробилась мужская сборная России.
В полуфинале россияне
продемонстрировали лучшее время среди всех участников – одна минута и 33,25
секунды. Это позволило им пробиться в финал.
За сборную России в
эстафете выступают Григорий Тарасевич,
Олег Костин, Даниил Пахомов и Алексей Брянский.
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