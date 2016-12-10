Сборная России вышла в финал комбинированной эстафеты 4Х50 на чемпионате мира с первым временем

В канадском городе Виндзор проходит чемпионат мира по плаванию на короткой воде. В финал в комбинированной эстафете 4Х50 метров пробилась мужская сборная России.

В полуфинале россияне продемонстрировали лучшее время среди всех участников – одна минута и 33,25 секунды. Это позволило им пробиться в финал.

За сборную России в эстафете выступают Григорий Тарасевич, Олег Костин, Даниил Пахомов и Алексей Брянский.