Московское «Динамо» дома обыграло «Локомотив»
В матче регулярного
чемпионата КХЛ московское «Динамо» обыграло «Локомотив» со счетом 6:3.
В составе победителей
голами отметились Максим Карпов, Илья Никулин, Александр Рыбаков, Денис Кокарев, Артем Подшендялов и Алексей Цветков, а у гостей шайбы забросили Владислав Картаев, Максим Тальбо
и Якуб Накладал.
«Динамо» с 66-ю
очками занимают пятое место в Западной конференции, а «Локомотив» расположился
строчкой выше, имея в активе на одно очко больше.
В следующем туре столичная команда примет 20 декабря «Спартак», а подопечные Алексея Кудашова в этот же день на выезде сыграют с «Сочи».
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Динамо - Локомотив - 6:3 (0:0, 2:2, 4:1)
Голы:
Картаев (Накладал, Черепанов), 24:49 (0:1). Тэлбот (Красковский, Рафиков), 31:00 (0:2). Карпов (Терещенко, Фёдоров), 34:47 (1:2). Никулин (Цветков, Фёдоров), 39:42 (2:2). Рыбаков (Кокарев), 42:13 (3:2). Кокарев (Горовиков, Подшендялов), 47:07 (4:2). Подшендялов (Кокарев), 52:18 (5:2). Накладал (Локтионов, Апальков), 57:46 (5:3). Цветков (Никулин, Фёдоров), 59:58 (6:3).
Место и дата
10 декабря 17:30, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция