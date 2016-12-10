Московское «Динамо» дома обыграло «Локомотив»

В матче регулярного чемпионата КХЛ московское «Динамо» обыграло «Локомотив» со счетом 6:3.

В составе победителей голами отметились Максим Карпов, Илья Никулин, Александр Рыбаков, Денис Кокарев, Артем Подшендялов и Алексей Цветков, а у гостей шайбы забросили Владислав Картаев, Максим Тальбо и Якуб Накладал.

«Динамо» с 66-ю очками занимают пятое место в Западной конференции, а «Локомотив» расположился строчкой выше, имея в активе на одно очко больше.

В следующем туре столичная команда примет 20 декабря «Спартак», а подопечные Алексея Кудашова в этот же день на выезде сыграют с «Сочи».

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