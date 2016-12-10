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«Реал Сосьедад» дома обыграл «Валенсию» и вышел на четвертое место в примере

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 15-го тура чемпионата Испании между «Реал Сосьедадом» и «Валенсией» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Реал Сосьедада».

В составе баскского клуба дубль сделал Виллиан Жозе, затем пенальти не реализовал Карлос Вела, а еще один мяч забил Хуанми. У «Валенсии» забивали Даниэль Парехо (с пенальти) и Закария Баккали, а Жоао Кансело на 83-й минуте был удален с поля.

«Реал Сосьедад» набрал 26 очков и поднялся на четвертое место в чемпионате Испании. У «Валенсии» 12 очков и 17-е место.

Чемпионат Испании. Примера

15-й тур

Матч

Реал Сосьедад - Валенсия - 3:2 (2:1)

Голы

Виллиан 2 (1:0). Виллиан 24 (2:0). Парехо 36 (2:1 - пен.). Хуанми 90 (3:1). Баккали 90 (3:2).

Состав

Реал Сосьедад: Рульи, Мартинес И., Берчиче, Мартинес К., Навас, Ойарсабаль (Каналес, 72), Сурутуса (Гранеро, 90), Ильярраменди, Прието, Виллиан (Хуанми, 48), Вела

Валенсия: Алвес, Абденнур, Канселу, Сантос, Монтойя, Суарес (Солер, 78), Медран, Парехо, Картабия (Мина, 35), Эль Хаддади (Баккали, 72), Родриго

Незабитые пенальти

Вела (Реал Сосьедад), 60

Предупреждения:

Мартинес И., 35; Вела, 62; Ильярраменди, 76; Сурутуса, 90 - Канселу, 53; Монтойя, 62; Абденнур, 68; Парехо, 68; Баккали, 78

Удаления:

нет - Канселу, 82

Судья:

Хавьер Эстрада Фернандес (Испания)

Место и дата

10 декабря 18:15, Аноэта, Онлайн-трансляция


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