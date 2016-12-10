«Реал Сосьедад» дома обыграл «Валенсию» и вышел на четвертое место в примере
Матч 15-го тура чемпионата
Испании между «Реал Сосьедадом» и «Валенсией» завершился победой хозяев.
Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Реал Сосьедада».
В составе баскского клуба
дубль сделал Виллиан Жозе, затем пенальти не реализовал Карлос Вела, а еще один
мяч забил Хуанми. У «Валенсии» забивали Даниэль Парехо (с пенальти) и Закария
Баккали, а Жоао Кансело на 83-й минуте был удален с поля.
«Реал Сосьедад» набрал 26
очков и поднялся на четвертое место в чемпионате Испании. У «Валенсии» 12 очков
и 17-е место.
Чемпионат Испании. Примера
15-й тур
Матч
Реал Сосьедад - Валенсия - 3:2 (2:1)
Голы
Виллиан 2 (1:0). Виллиан 24 (2:0). Парехо 36 (2:1 - пен.). Хуанми 90 (3:1). Баккали 90 (3:2).
Состав
Реал Сосьедад: Рульи, Мартинес И., Берчиче, Мартинес К., Навас, Ойарсабаль (Каналес, 72), Сурутуса (Гранеро, 90), Ильярраменди, Прието, Виллиан (Хуанми, 48), Вела
Валенсия: Алвес, Абденнур, Канселу, Сантос, Монтойя, Суарес (Солер, 78), Медран, Парехо, Картабия (Мина, 35), Эль Хаддади (Баккали, 72), Родриго
Незабитые пенальти
Вела (Реал Сосьедад), 60
Предупреждения:
Мартинес И., 35; Вела, 62; Ильярраменди, 76; Сурутуса, 90 - Канселу, 53; Монтойя, 62; Абденнур, 68; Парехо, 68; Баккали, 78
Удаления:
нет - Канселу, 82
Судья:
Хавьер Эстрада Фернандес (Испания)
Место и дата
10 декабря 18:15, Аноэта, Онлайн-трансляция