«Реал Сосьедад» дома обыграл «Валенсию» и вышел на четвертое место в примере

Матч 15-го тура чемпионата Испании между «Реал Сосьедадом» и «Валенсией» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Реал Сосьедада».

В составе баскского клуба дубль сделал Виллиан Жозе, затем пенальти не реализовал Карлос Вела, а еще один мяч забил Хуанми. У «Валенсии» забивали Даниэль Парехо (с пенальти) и Закария Баккали, а Жоао Кансело на 83-й минуте был удален с поля.

«Реал Сосьедад» набрал 26 очков и поднялся на четвертое место в чемпионате Испании. У «Валенсии» 12 очков и 17-е место.

Чемпионат Испании. Примера

15-й тур