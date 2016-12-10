Рижское «Динамо» обыграло «Слован»

В матче регулярного чемпионата КХЛ рижское «Динамо» на домашнем льду обыграло «Слован» со счетом 3:2.

В составе победителей голами отметились Роберт Липсбергс, Микелис Редлихс и Гинтс Мейя, а у гостей шайбы забросили Джонатан Чичу и Джефф Таффе.

Команда из Братиславы с 46-ю очками занимает 12-е место в Западной конференции, а «Динамо» в ней же расположилось на 14-й строчке, имея в активе 31 очко.

В следующем туре «Слован» 20 декабря примет «Салават Юлаев», а рижане днем ранее сыграют на выезде с «Сибирью».

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