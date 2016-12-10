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Рижское «Динамо» обыграло «Слован»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче регулярного чемпионата КХЛ рижское «Динамо» на домашнем льду обыграло «Слован» со счетом 3:2.

В составе победителей голами отметились Роберт Липсбергс, Микелис Редлихс и Гинтс Мейя, а у гостей шайбы забросили Джонатан Чичу и Джефф Таффе.

Команда из Братиславы с 46-ю очками занимает 12-е место в Западной конференции, а «Динамо» в ней же расположилось на 14-й строчке, имея в активе 31 очко.

В следующем туре «Слован» 20 декабря примет «Салават Юлаев», а рижане днем ранее сыграют на выезде с «Сибирью».

КХЛ
Регулярный чемпионат

Матч

Динамо Р - Слован - 2:2 (0:0, 0:0, 2:2)

Голы:

Редлихc М. (Сестито, Шагг), 50:01 (1:0). Чичу (Таффе, Кундратек), 50:59 (1:1). Мейя (Дарзиньш, Бичевскис), 51:29 (2:1). Таффе (Еглич), 58:15 (2:2).

Место и дата

10 декабря 18:00, Арена Рига, Онлайн-трансляция

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