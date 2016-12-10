Рижское «Динамо» обыграло «Слован»
В матче регулярного
чемпионата КХЛ рижское «Динамо» на домашнем льду обыграло «Слован» со счетом 3:2.
В составе победителей
голами отметились Роберт Липсбергс, Микелис Редлихс и Гинтс Мейя, а у гостей шайбы
забросили Джонатан Чичу и Джефф Таффе.
Команда из Братиславы
с 46-ю очками занимает 12-е место в Западной конференции, а «Динамо» в ней же
расположилось на 14-й строчке, имея в активе 31 очко.
В следующем туре «Слован»
20 декабря примет «Салават Юлаев», а рижане днем ранее сыграют на выезде с «Сибирью».
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Динамо Р - Слован - 2:2 (0:0, 0:0, 2:2)
Голы:
Редлихc М. (Сестито, Шагг), 50:01 (1:0). Чичу (Таффе, Кундратек), 50:59 (1:1). Мейя (Дарзиньш, Бичевскис), 51:29 (2:1). Таффе (Еглич), 58:15 (2:2).
Место и дата
10 декабря 18:00, Арена Рига, Онлайн-трансляция