Аввакумова заняла девятое место на этапе Кубка мира в Нижнем Тагиле, победила норвежка Лундбю
В Нижнем Тагиле (Россия)
стартовал этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина у женщин. Победительницей
первого старта стала спортсменка из Норвегии
Марен Лундбю.
Норвежка победила с результатом
229,6 балла. Второй стала представительница Австрии Даниэла
Ирашко-Штольц. Третье место в активе японки Сары Таканаси. Российская
спортсменка Ирина Аввакумова заняла девятое место.
Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок мира
Нижний Тагил (Россия)
Женщины
К-90
1. Марен Лундбю (Норвегия) 229,6
2. Даниэла Ирашко-Штольц (Австрия) 224,1
3. Сара Таканаси (Япония) 218,3…
9. Ирина Аввакумова (Россия) 200,5…
19. Анастасия Баранникова (Россия) 184,1…
25. Софья Тихонова (Россия) 177,8…
39. Мария Яковлева (Россия) 78,1
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