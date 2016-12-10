Аввакумова заняла девятое место на этапе Кубка мира в Нижнем Тагиле, победила норвежка Лундбю

В Нижнем Тагиле (Россия) стартовал этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина у женщин. Победительницей первого старта стала спортсменка из Норвегии Марен Лундбю.

Норвежка победила с результатом 229,6 балла. Второй стала представительница Австрии Даниэла Ирашко-Штольц. Третье место в активе японки Сары Таканаси. Российская спортсменка Ирина Аввакумова заняла девятое место.

Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок мира

Нижний Тагил (Россия)

Женщины

К-90

1. Марен Лундбю (Норвегия) 229,6

2. Даниэла Ирашко-Штольц (Австрия) 224,1

3. Сара Таканаси (Япония) 218,3…

9. Ирина Аввакумова (Россия) 200,5…

19. Анастасия Баранникова (Россия) 184,1…

25. Софья Тихонова (Россия) 177,8…

39. Мария Яковлева (Россия) 78,1