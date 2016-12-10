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Валентин Балахничев: Допинг для российских спортсменов разрабатывался при участии Минспорта

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничев заявил, что допинг для российских спортсменов разрабатывался при участии государства.

На личной странице Валентина Балахничева в социальной сети Facebook появилась запись в связи с заявлением главы американского антидопингового агентства USADA Трэвиса Тайгарта, в котором Тайгарт потребовал исключить Россию из числа членов МОК. В своем комментарии Балахничев раскритиковал Тайгарта и фактически обвинил американских спортсменов в использовании допинга. Кроме того, Балахничев заявил, что разработка запрещенного анаболического стероида туринабола в России велась на государственном уровне на бюджетные средства и с ведома Министерства спорта:

«В своё время у Минспорта был выбор - исследовать генный допинг (США) или туринабол (Россия). Тонкие стратеги почесали лысины и заплатили колоссальные бюджетные деньги Родченкову и Соболевскому за туринабол. Теперь туринабол ловится, а генный допинг - нет. Поэтому мы - исчадье допингового ада, а американцы - чистые ангелы,» - написал Балахничев.


Напомним, что именно обвинения в создании государственной системы поддержки применения допинга привели к тому, что часть сборной России – в том числе, все легкоатлеты, чью федерацию  Балахничев возглавлял с 1990 по 2015 год –  была отстранены от участия в Олимпийских играх 2016 года в Рио. До сих пор все представители России отрицали возможность того, что государство финансировало работы по созданию и внедрению допинговых препаратов. Последнее по времени такое заявление было опубликовано после оглашения второй части доклада комиссии Макларена.

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