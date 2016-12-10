Валентин Балахничев: Допинг для российских спортсменов разрабатывался при участии Минспорта

Бывший глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничев заявил, что допинг для российских спортсменов разрабатывался при участии государства.

На личной странице Валентина Балахничева в социальной сети Facebook появилась запись в связи с заявлением главы американского антидопингового агентства USADA Трэвиса Тайгарта, в котором Тайгарт потребовал исключить Россию из числа членов МОК. В своем комментарии Балахничев раскритиковал Тайгарта и фактически обвинил американских спортсменов в использовании допинга. Кроме того, Балахничев заявил, что разработка запрещенного анаболического стероида туринабола в России велась на государственном уровне на бюджетные средства и с ведома Министерства спорта:

«В своё время у Минспорта был выбор - исследовать генный допинг (США) или туринабол (Россия). Тонкие стратеги почесали лысины и заплатили колоссальные бюджетные деньги Родченкову и Соболевскому за туринабол. Теперь туринабол ловится, а генный допинг - нет. Поэтому мы - исчадье допингового ада, а американцы - чистые ангелы,» - написал Балахничев.





Напомним, что именно обвинения в создании государственной системы поддержки применения допинга привели к тому, что часть сборной России – в том числе, все легкоатлеты, чью федерацию Балахничев возглавлял с 1990 по 2015 год – была отстранены от участия в Олимпийских играх 2016 года в Рио. До сих пор все представители России отрицали возможность того, что государство финансировало работы по созданию и внедрению допинговых препаратов. Последнее по времени такое заявление было опубликовано после оглашения второй части доклада комиссии Макларена.