Алексей Кудашов: С таким третьим периодом рассчитывать не на что

Главный тренер «Локомотива» Алексей Кудашов после поражения от «Динамо» (3:6) посетовал на отношение к большинству и назвал причины неудачи.

- С таким третьим периодом в сложных матчах рассчитывать не на что, недоволен отношением к большинству, есть вопросы к игрокам, но эти моменты будем обсуждать внутри команды.

- Почему так слабо играет нападающий Егор Аверин, в прошлом сезоне приглашавшийся в сборную России?

- Он три недели пропустил из-за травмы, провел всего вторую игру, выглядит лучше, чем в первой.

- Почему решили пригласить защитника Накладала, хотя команда нуждалась в усилении атаки?

- Мы взяли праворукого защитника, он был нам нужен. Поэтому приняли такое решение.