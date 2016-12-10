Алексей Кудашов: С таким третьим периодом рассчитывать не на что
Главный тренер «Локомотива» Алексей Кудашов после поражения от «Динамо» (3:6) посетовал на отношение к большинству и назвал причины неудачи.
- С таким третьим периодом в сложных матчах рассчитывать не на что, недоволен отношением к большинству, есть вопросы к игрокам, но эти моменты будем обсуждать внутри команды.
- Почему так слабо играет нападающий Егор Аверин, в прошлом сезоне приглашавшийся в сборную России?
- Он три недели пропустил из-за травмы, провел всего вторую игру, выглядит лучше, чем в первой.
- Почему решили пригласить защитника Накладала, хотя команда нуждалась в усилении атаки?
- Мы взяли праворукого защитника, он был нам нужен. Поэтому приняли такое решение.
Матч
Динамо - Локомотив - 6:3 (0:0, 2:2, 4:1)
Голы:
Картаев (Накладал, Черепанов), 24:49 (0:1). Тэлбот (Красковский, Рафиков), 31:00 (0:2). Карпов (Терещенко, Фёдоров), 34:47 (1:2). Никулин (Цветков, Фёдоров), 39:42 (2:2). Рыбаков (Кокарев), 42:13 (3:2). Кокарев (Горовиков, Подшендялов), 47:07 (4:2). Подшендялов (Кокарев), 52:18 (5:2). Накладал (Локтионов, Апальков), 57:46 (5:3). Цветков (Никулин, Фёдоров), 59:58 (6:3).
Место и дата
10 декабря 17:30, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция