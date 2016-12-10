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Фаткулина, Асеева и Голикова завоевали серебро на Кубке мира в командном спринте

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

На этапе Кубка мира по конькобежному спорту в Херенвене (Голландия) состоялись соревнования по командному спринту. У женщин в тройку призеров попала сборная России.

Российская команда, за которую выступали Ольга Фаткулина, Надежда Асеева и Ангелина Голикова, заняла второе место, уступив только сборной Японии. Третье место заняла команда Голландии.

Мужская сборная России заняла седьмое место. Первой стала команда США.

Конькобежный спорт. Кубок мира

Херенвен (Голландия)

Женщины

Командный спринт

1. Япония 1.27,55

2. Россия (Ольга Фаткулина, Надежда Асеева, Ангелина Голикова) 1.28,6

3. Голландия 1.28,80


Мужчины

Командный спринт

 1. США 1.19,97

2. Канада – 1.20,29

3. Польша – 1.20,58…

7. Россия (Артем Кузнецов, Алексей Есин, Кирилл Голубев, Руслан Мурашов) 1.21,76



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