Сергей Орешкин: Вытащили матч, провалив второй период
Главный тренер «Динамо» Сергей Орешкин после победы над «Локомотивом» (6:3) поблагодарил болельщиков и команду, а также рассказал о причинах отсутствия защитника Андрея Кутейкина
- Хочу поблагодарить болельщиков и команду за эту победу. Мы провалили второй период, но вытащили игру. Выстояли втроем и забили свои шайбы. Двигаемся дальше.
- Почему не играл защитник Андрей Кутейкин?
- Утром на раскатке он получил повреждение. Сделали ему МРТ, решили поберечь.
Матч
Динамо - Локомотив - 6:3 (0:0, 2:2, 4:1)
Голы:
Картаев (Накладал, Черепанов), 24:49 (0:1). Тэлбот (Красковский, Рафиков), 31:00 (0:2). Карпов (Терещенко, Фёдоров), 34:47 (1:2). Никулин (Цветков, Фёдоров), 39:42 (2:2). Рыбаков (Кокарев), 42:13 (3:2). Кокарев (Горовиков, Подшендялов), 47:07 (4:2). Подшендялов (Кокарев), 52:18 (5:2). Накладал (Локтионов, Апальков), 57:46 (5:3). Цветков (Никулин, Фёдоров), 59:58 (6:3).
Место и дата
10 декабря 17:30, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция