Сергей Орешкин: Вытащили матч, провалив второй период

Главный тренер «Динамо» Сергей Орешкин после победы над «Локомотивом» (6:3) поблагодарил болельщиков и команду, а также рассказал о причинах отсутствия защитника Андрея Кутейкина

- Хочу поблагодарить болельщиков и команду за эту победу. Мы провалили второй период, но вытащили игру. Выстояли втроем и забили свои шайбы. Двигаемся дальше.

- Почему не играл защитник Андрей Кутейкин?

- Утром на раскатке он получил повреждение. Сделали ему МРТ, решили поберечь.