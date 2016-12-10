Анвар Гатиятулин: Благодарю команду за игру, за победу, за самоотдачу
Главный тренер «Трактора»
Анвар Гатиятулин прокомментировал победу своих подопечных над «Адмиралом» (4:1)
в матче регулярного чемпионата КХЛ.
- Для нас важно было
одержать сегодня победу в заключительной домашней встрече 2016 года, и я рад,
что нам это удалось. Что перед игрой договаривались делать, то, практически всю
игру, и выполняли. Благодарю команду за игру, за победу, за самоотдачу. Мы с
нашими болельщиками в этом году больше не увидимся, поэтому хотелось бы
поздравить их от себя лично, от клуба, от команды с наступающим Новым годом и
пожелать здоровья, успехов и благополучия.
- Анвар Рафаилович,
появление Новотны вас обрадовало?
- Да, конечно. Мы очень надеялись на него. Он с нами всю предсезонку прошел, но, к сожалению, обстоятельства так сложились, что Иржи выбыл. Мы очень рады видеть его в команде. В первой своей игре он выглядел здорово.
- Команда за
этот матч заслужила дополнительный выходной?
- Не только этой игрой, а в общем своим отношением к делу они добавили себе один выходной (улыбается). Уже скоро матчи и очень важно, чтобы ребята отдохнули физически и морально.
Напомним, в составе победителей отличились Владимир Денисов, Алексей Кручинин, Артем Бородкин и Кирилл Кольцов. У «Адмирала» гол в активе Дмитрия Лугина. Клуб из Челябинска набрал 69 очков и занимает пятое место в Восточной конференции. У «Адмирала» 55 очков и седьмое место.
Матч
Трактор - Адмирал - 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)
Голы:
Денисов (Пестунов), 7:22 (1:0). Кручинин (Якуценя, Бородкин), 23:51 (2:0). Лугин (Волченков, Мамин), 27:45 (2:1). Бородкин (Губарев, Пеньковский), 31:14 (3:1). Кольцов 58:38 (4:1).
Место и дата
10 декабря 14:30, Ледовая Арена Трактор, Онлайн-трансляция