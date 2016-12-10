Анвар Гатиятулин: Благодарю команду за игру, за победу, за самоотдачу

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал победу своих подопечных над «Адмиралом» (4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

- Для нас важно было одержать сегодня победу в заключительной домашней встрече 2016 года, и я рад, что нам это удалось. Что перед игрой договаривались делать, то, практически всю игру, и выполняли. Благодарю команду за игру, за победу, за самоотдачу. Мы с нашими болельщиками в этом году больше не увидимся, поэтому хотелось бы поздравить их от себя лично, от клуба, от команды с наступающим Новым годом и пожелать здоровья, успехов и благополучия.

- Анвар Рафаилович, появление Новотны вас обрадовало?

- Да, конечно. Мы очень надеялись на него. Он с нами всю предсезонку прошел, но, к сожалению, обстоятельства так сложились, что Иржи выбыл. Мы очень рады видеть его в команде. В первой своей игре он выглядел здорово.

- Команда за этот матч заслужила дополнительный выходной?

- Не только этой игрой, а в общем своим отношением к делу они добавили себе один выходной (улыбается). Уже скоро матчи и очень важно, чтобы ребята отдохнули физически и морально.

Напомним, в составе победителей отличились Владимир Денисов, Алексей Кручинин, Артем Бородкин и Кирилл Кольцов. У «Адмирала» гол в активе Дмитрия Лугина. Клуб из Челябинска набрал 69 очков и занимает пятое место в Восточной конференции. У «Адмирала» 55 очков и седьмое место.