Женская сборная России вышла в финал в эстафете 4х200 м на чемпионате мира по плаванию
В канадском городе Виндзор продолжается чемпионат мира по
плаванию на короткой воде. В финал в эстафете кролем 4х200 м
пробилась женская сборная России.
Россиянки преодолели дистанцию за семь минут
и 46,39 секунды. С результатом 7.41,25
с первого места в финал вышла сборная США.
За сборную России выступают
Дарья Муллакаева, Ирина Кривоногова, Дарья Устинова и Арина Опенышева.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически