Александр Андриевский: В первых двух периодах полностью уступили сопернику в движении
Главный тренер «Адмирала»
прокомментировал поражение своих подопечных от «Трактора» (1:4) в матче регулярного
чемпионата КХЛ.
«Хочу поздравить «Трактор» с
победой. Мы, к сожалению, в первых двух периодах полностью уступили сопернику в
движении, особенно это было видно в первом отрезке. «Трактор» выглядел
мобильней. Игорь Бобков нас выручил несколько раз, благодаря чему в первом
периоде мы пропустили всего один гол. Да, в третьем периоде побежали отыгрываться,
нашлись силы, мобильность появилась, но хорошая игра вратаря оставила нас не
удел. Все наши попытки оказались тщетны. Сейчас самое главное отдохнуть, и
хорошо подготовиться к домашней серии», - сказал Андриевский на послематчевой
пресс-конференции.
Напомним, в составе победителей отличились Владимир Денисов, Алексей Кручинин, Артем Бородкин и Кирилл Кольцов. У «Адмирала» гол в активе Дмитрия Лугина. Клуб из Челябинска набрал 69 очков и занимает пятое место в Восточной конференции. У «Адмирала» 55 очков и седьмое место.
Матч
Трактор - Адмирал - 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)
Голы:
Денисов (Пестунов), 7:22 (1:0). Кручинин (Якуценя, Бородкин), 23:51 (2:0). Лугин (Волченков, Мамин), 27:45 (2:1). Бородкин (Губарев, Пеньковский), 31:14 (3:1). Кольцов 58:38 (4:1).
Место и дата
10 декабря 14:30, Ледовая Арена Трактор, Онлайн-трансляция