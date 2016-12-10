Александр Андриевский: В первых двух периодах полностью уступили сопернику в движении

Главный тренер «Адмирала» прокомментировал поражение своих подопечных от «Трактора» (1:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Хочу поздравить «Трактор» с победой. Мы, к сожалению, в первых двух периодах полностью уступили сопернику в движении, особенно это было видно в первом отрезке. «Трактор» выглядел мобильней. Игорь Бобков нас выручил несколько раз, благодаря чему в первом периоде мы пропустили всего один гол. Да, в третьем периоде побежали отыгрываться, нашлись силы, мобильность появилась, но хорошая игра вратаря оставила нас не удел. Все наши попытки оказались тщетны. Сейчас самое главное отдохнуть, и хорошо подготовиться к домашней серии», - сказал Андриевский на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, в составе победителей отличились Владимир Денисов, Алексей Кручинин, Артем Бородкин и Кирилл Кольцов. У «Адмирала» гол в активе Дмитрия Лугина. Клуб из Челябинска набрал 69 очков и занимает пятое место в Восточной конференции. У «Адмирала» 55 очков и седьмое место.