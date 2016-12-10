Вратарь «Валенсии» Диего Алвес отразил 20-й пенальти в чемпионате Испании и обновил собственный рекорд

«Валенсия» на выезде уступила «Реал Сосьедаду» в матче 15-го тура чемпионата Испании со счетом 2:3. При этом их голкипер Диего Алвес обновил собственный рекорд по отражению пенальти.

На 60-й минуте Алвес отбил пенальти, который выполнял Карлос Вела. Это уже 20-й 11-метровый удар, который вратарь отразил в матчах чемпионата Испании. Ранее ни одному из голкиперов высшем дивизионе чемпионата Испании такого не удавалось.

Отметим, что всего в ворота Алвеса в матчах чемпионата Испании пробивалось 43 11-метровых, 20 из которых он отразил. На втором месте Андони Субисаретта – у него 16 сэйвов после 106 пенальти.