Вратарь «Валенсии» Диего Алвес отразил 20-й пенальти в чемпионате Испании и обновил собственный рекорд
«Валенсия» на выезде
уступила «Реал Сосьедаду» в матче 15-го тура чемпионата Испании со счетом 2:3.
При этом их голкипер Диего Алвес обновил собственный рекорд по отражению
пенальти.
На 60-й минуте Алвес отбил
пенальти, который выполнял Карлос Вела. Это уже 20-й 11-метровый удар, который
вратарь отразил в матчах чемпионата Испании. Ранее ни одному из голкиперов
высшем дивизионе чемпионата Испании такого не удавалось.
Отметим, что всего в ворота Алвеса в матчах чемпионата Испании пробивалось 43 11-метровых, 20 из которых он отразил. На втором месте Андони Субисаретта – у него 16 сэйвов после 106 пенальти.
Матч
Реал Сосьедад - Валенсия - 3:2 (2:1)
Голы
Виллиан 2 (1:0). Виллиан 24 (2:0). Парехо 36 (2:1 - пен.). Хуанми 90 (3:1). Баккали 90 (3:2).
Состав
Реал Сосьедад: Рульи, Мартинес И., Берчиче, Мартинес К., Навас, Ойарсабаль (Каналес, 72), Сурутуса (Гранеро, 90), Ильярраменди, Прието, Виллиан (Хуанми, 48), Вела
Валенсия: Алвес, Абденнур, Канселу, Сантос, Монтойя, Суарес (Солер, 78), Медран, Парехо, Картабия (Мина, 35), Эль Хаддади (Баккали, 72), Родриго
Незабитые пенальти
Вела (Реал Сосьедад), 60
Предупреждения:
Мартинес И., 35; Вела, 62; Ильярраменди, 76; Сурутуса, 90 - Канселу, 53; Монтойя, 62; Абденнур, 68; Парехо, 68; Баккали, 78
Удаления:
нет - Канселу, 82
Судья:
Хавьер Эстрада Фернандес (Испания)
Место и дата
10 декабря 18:15, Аноэта, Онлайн-трансляция