Данис Зарипов стал отцом
Нападающий магнитогорского
«Металлурга» Данис Зарипов стал отцом.
«Сегодня у счастливых родителей: нападающего
«Металлурга» Даниса Зарипова и Аллы родилась дочь Ариана. Администрация, игроки
и тренеры команды мастеров «Металлург», болельщики магнитогорской ледовой
дружины сердечно поздравляют Даниса и Аллу с этим замечательным событием. Пусть
малышка растет здоровой, счастливой и любимой! Поздравляем!», - говорится на
официальном сайте «Металлурга».
Напомним, сегодня «Магнитка» обыграла «Куньлунь» со счетом 4:2. Зарипов забросил одну шайбу.
Матч
Металлург Мг - Куньлунь Ред Стар - 4:2 (2:1, 0:1, 2:0)
Голы:
Коллинс (Альшевский С., Беллемор), 9:31 (0:1). Платонов (Казионов Д., Казионов Д.), 11:16 (1:1). Сёмин 12:46 (2:1). Марцинко (Поникаровский), 21:53 (2:2). Сёмин (Филиппи), 44:33 (3:2). Зарипов (Мозякин, Коварж), 56:49 (4:2).
Место и дата
10 декабря 15:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция