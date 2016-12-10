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«Монако» разгромил «Бордо» благодаря хет-трику Фалькао и вышел на первое место в чемпионате Франции

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 17-го тура чемпионата Франции между «Бордо» и «Монако» завершился убедительной победой гостей. Итоговый счет матча – 4:0 в пользу «Монако».

Хет-трик в составе победителей сделал колумбийский нападающий Радамель Фалькао. Один из мячей он забил с пенальти. Еще один гол в активе Джибриля Сидибе. У «Бордо» во втором тайме был удален Адам Унас.

«Монако» набрал 39 очков и занимает первое место в чемпионате Франции. Столько же у «Ниццы», у которой в запасе матч против «ПСЖ» в воскресенье. У «Бордо» 24 очка и восьмое место.

Чемпионат Франции. Лига 1

17-й тур

Матч

Бордо - Монако - 0:4 (0:2)

Голы

Сидибе 2 (0:1). Фалькао 4 (0:2). Фалькао 51 (0:3). Фалькао 64 (0:4 - пен.).

Состав

Бордо: Приор, Контенто (Гайич, 46), Сабали, Паллуа, Менез, Тулалан, Оливейра (Камано, 53), Плашил (Вада, 72), Сертич, Оунас, Лаборде

Монако: Субашич, Фабиньо, Сидибе, Глик, Эмерсон, Менди, Лемар, Бакайоко, Силва (Мбаппе, 82), Фалькао (Каррильо, 71), Жермен (Моутинью, 85)

Предупреждения:

Лаборде, 52; Паллуа, 62; Плашил, 63 - Менди, 84

Удаления:

Оунас, 69 - нет

Судья:

Бенуа Бастин (Франция)

Место и дата

10 декабря 19:00, Шабан-Дельма, Онлайн-трансляция

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