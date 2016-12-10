«Монако» разгромил «Бордо» благодаря хет-трику Фалькао и вышел на первое место в чемпионате Франции
Матч 17-го тура чемпионата
Франции между «Бордо» и «Монако» завершился убедительной победой гостей.
Итоговый счет матча – 4:0 в пользу «Монако».
Хет-трик в составе
победителей сделал колумбийский нападающий Радамель Фалькао. Один из мячей он
забил с пенальти. Еще один гол в активе Джибриля Сидибе. У «Бордо» во втором
тайме был удален Адам Унас.
«Монако» набрал 39 очков и
занимает первое место в чемпионате Франции. Столько же у «Ниццы», у которой в
запасе матч против «ПСЖ» в воскресенье. У «Бордо» 24 очка и восьмое место.
Чемпионат Франции. Лига 1
17-й тур
Матч
Голы
Сидибе 2 (0:1). Фалькао 4 (0:2). Фалькао 51 (0:3). Фалькао 64 (0:4 - пен.).
Состав
Бордо: Приор, Контенто (Гайич, 46), Сабали, Паллуа, Менез, Тулалан, Оливейра (Камано, 53), Плашил (Вада, 72), Сертич, Оунас, Лаборде
Монако: Субашич, Фабиньо, Сидибе, Глик, Эмерсон, Менди, Лемар, Бакайоко, Силва (Мбаппе, 82), Фалькао (Каррильо, 71), Жермен (Моутинью, 85)
Предупреждения:
Лаборде, 52; Паллуа, 62; Плашил, 63 - Менди, 84
Удаления:
Оунас, 69 - нет
Судья:
Бенуа Бастин (Франция)
Место и дата
10 декабря 19:00, Шабан-Дельма, Онлайн-трансляция