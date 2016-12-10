«Монако» разгромил «Бордо» благодаря хет-трику Фалькао и вышел на первое место в чемпионате Франции

Матч 17-го тура чемпионата Франции между «Бордо» и «Монако» завершился убедительной победой гостей. Итоговый счет матча – 4:0 в пользу «Монако».

Хет-трик в составе победителей сделал колумбийский нападающий Радамель Фалькао. Один из мячей он забил с пенальти. Еще один гол в активе Джибриля Сидибе. У «Бордо» во втором тайме был удален Адам Унас.

«Монако» набрал 39 очков и занимает первое место в чемпионате Франции. Столько же у «Ниццы», у которой в запасе матч против «ПСЖ» в воскресенье. У «Бордо» 24 очка и восьмое место.

Чемпионат Франции. Лига 1

17-й тур