Алексей Поникаровский: У нас международная раздевалка, но все находят общий язык

Нападающий «Куньлуня» Алексей Поникаровский прокомментировал поражение от магнитогорского «Металлурга» (2:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

- В чем удалось прибавить вашей команде с момента первой встречи с «Металлургом»?

- Во-первых, в защите. То есть, играем немного строже в защите. Естественно, ошибки есть. Плюс еще начали лучше играть в меньшинстве. Поэтому не пропускает столько, сколько до этого. И еще забиваем довольно-таки много голов. То есть, даем себе шансы, чтобы выиграть игру.

- «Куньлунь» необычная команда для КХЛ. На каком языке Юрзинов дает установки перед матчем? На каком языке игроки разговаривают на лавке и на льду?

- Мы и на русском разговариваем, на английском, и на финском. У нас три языка варьируют в раздевалке. В команде достаточно много ребят из Финляндии, из России. И есть еще ребята из Канады, США. Поэтому, естественно, разговариваем по-английски. В этом плане проблем нет никаких, потому что многие ребята уже знают русский и английский языки. И ребята из Финляндии тоже хорошо говорят по-английски. У нас международная раздевалка, но все находят общий язык. Поэтому все нормально.

- Китайский язык тяжело выучить?

- Я, честно говоря, даже не пытался. Знаю, как сказать: «Здравствуй», «До свиданья». Но в целом китайский язык - это не мое (улыбается).