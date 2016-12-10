Алексей Поникаровский: У нас международная раздевалка, но все находят общий язык
Нападающий «Куньлуня» Алексей Поникаровский прокомментировал поражение от магнитогорского «Металлурга» (2:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
- В чем удалось прибавить вашей команде с момента
первой встречи с «Металлургом»?
- Во-первых, в защите. То есть, играем немного
строже в защите. Естественно, ошибки есть. Плюс еще начали лучше играть в
меньшинстве. Поэтому не пропускает столько, сколько до этого. И еще забиваем
довольно-таки много голов. То есть, даем себе шансы, чтобы выиграть игру.
- «Куньлунь»
необычная команда для КХЛ. На каком языке Юрзинов дает установки перед матчем?
На каком языке игроки разговаривают на лавке и на льду?
- Мы и на русском разговариваем, на английском, и на
финском. У нас три языка варьируют в раздевалке. В команде достаточно много
ребят из Финляндии, из России. И есть еще ребята из Канады, США. Поэтому,
естественно, разговариваем по-английски. В этом плане проблем нет никаких,
потому что многие ребята уже знают русский и английский языки. И ребята из
Финляндии тоже хорошо говорят по-английски. У нас международная раздевалка, но
все находят общий язык. Поэтому все нормально.
- Китайский язык
тяжело выучить?
- Я, честно говоря, даже не пытался. Знаю, как сказать: «Здравствуй», «До свиданья». Но в целом китайский язык - это не мое (улыбается).
Напомним, в составе победителей дубль оформил Александр Семин и по разу
отличились Денис Платонов и Данис Зарипов, а у гостей шайбу забросили Шон
Коллинз и Томаш Марцинко.
Матч
Металлург Мг - Куньлунь Ред Стар - 4:2 (2:1, 0:1, 2:0)
Голы:
Коллинс (Альшевский С., Беллемор), 9:31 (0:1). Платонов (Казионов Д., Казионов Д.), 11:16 (1:1). Сёмин 12:46 (2:1). Марцинко (Поникаровский), 21:53 (2:2). Сёмин (Филиппи), 44:33 (3:2). Зарипов (Мозякин, Коварж), 56:49 (4:2).
Место и дата
10 декабря 15:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция