«Автодор» обыграл «Калев», «Химки» выиграли у «Пармы»

Состоялись еще два матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. «Автодор» дома обыграл «Калев», а «Химки» одержали домашнюю победу в матче с «Пармой».

«Автодор» одержал победу со счетом 90:63. У них самым результативным стал Винс Хантер, который набрал 17 очков. У «Калева» 18 очков в активе Демонте Харпера.

«Химки» выиграли со счетом 92:66.У победителей самыми результативными стали Алексей Швед и Эрл Роуленд, они набрали по 14 очков. У «Пармы» 15 очков в активе Максима Дыбовского.

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Матч Автодор - Калев - 90:63 Место и дата 10 декабря 16:00, Кристалл, Онлайн-трансляция