«Автодор» обыграл «Калев», «Химки» выиграли у «Пармы»
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регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. «Автодор» дома обыграл «Калев», а «Химки»
одержали домашнюю победу в матче с «Пармой».
«Автодор» одержал победу
со счетом 90:63. У них самым результативным стал Винс Хантер, который набрал 17
очков. У «Калева» 18 очков в активе Демонте Харпера.
«Химки» выиграли со счетом
92:66.У победителей самыми результативными стали Алексей Швед и Эрл
Роуленд, они набрали по 14 очков. У «Пармы» 15 очков в активе Максима
Дыбовского.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
Матч
Место и дата
10 декабря 16:00, Кристалл, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
10 декабря 17:00, Баскетбольный Центр, Онлайн-трансляция
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