Валерий Белов: Без везения сегодня не обошлось

Главный тренер «Витязя» Валерий Белов прокомментировал победу своих подопечных над «Северсталью» (4:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Получилась интересная, результативная игра. Обе команды неплохо, креативно сыграли в атаке. На наших лидеров, которые уезжали в сборную, особенно иностранцев, в этот последний месяц выпала колоссальная нагрузка. Всей команде было непросто, а им особенно. Слава Богу, нашли в себе силы. Честно говоря, без везения сегодня не обошлось. Бывали такие матчи, когда у нас в руках почти была победа, но мы проигрывали. Хорошо, что сегодня не так», - сказал Валерий Белов на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, в составе победителей голами отметились Денис Абдуллин, Александр Никулин, он же забил и в овертайме и Никита Выглазов, а у хозяев льда дубль оформил Руслан Карлин и одну шайбу забросил Максим Трунев.

Команда из Подольска с 60-ю очками занимает восьмую строчку Западной конференции, а «Северсталь» в ней же расположилась на 13-м месте, имея в активе 45 очков.