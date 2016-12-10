Валерий Белов: Без везения сегодня не обошлось
Главный тренер «Витязя»
Валерий Белов прокомментировал победу своих подопечных над «Северсталью» (4:3
ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
«Получилась интересная, результативная игра. Обе
команды неплохо, креативно сыграли в атаке. На наших лидеров, которые уезжали в
сборную, особенно иностранцев, в этот последний месяц выпала колоссальная
нагрузка. Всей команде было непросто, а им особенно. Слава Богу, нашли в себе
силы. Честно говоря, без везения сегодня не обошлось. Бывали такие матчи, когда
у нас в руках почти была победа, но мы проигрывали. Хорошо, что сегодня не так», - сказал Валерий Белов на послематчевой
пресс-конференции.
Напомним, в составе победителей голами отметились Денис Абдуллин,
Александр Никулин, он же забил и в овертайме и Никита Выглазов, а у хозяев льда
дубль оформил Руслан Карлин и одну шайбу забросил Максим Трунев.
Команда из Подольска с 60-ю очками занимает восьмую строчку Западной конференции, а «Северсталь» в ней же расположилась на 13-м месте, имея в активе 45 очков.
Матч
Северсталь - Витязь - 3:4 О.Т. (0:0, 1:1, 2:2, 0:1)
Голы:
Абдуллин (Выглазов, Головков), 37:01 (0:1 - бол.). Трунёв (Вовченко), 38:55 (1:1). Никулин (Семёнов, Афиногенов), 40:09 (1:2). Карлин (Монс), 47:47 (2:2). Выглазов (Чернов), 48:32 (2:3). Карлин (Монс, Кагарлицкий), 49:57 (3:3). Никулин (Семёнов), 64:12 (3:4).
Место и дата
10 декабря 17:00, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция