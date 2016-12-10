Александр Гулявцев: В тех голах, которые мы сегодня пропустили, никого не могу обвинить
Главный тренер «Северстали»
Александр Гулявцев прокомментировал поражение своих подопечных от «Витязя» (3:4
ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
«В тех
голах, которые мы сегодня пропустили, никого не могу обвинить. Все три гола в
основное время были после рикошетов. Тем не менее, это голы, и они засчитаны. После
таких голов, каким был второй, команда обычно подламливается. Но с нами этого,
к счастью, не произошло, работали до конца, сравняли счет. В овертайме игра шла
до ошибки. И вот – наброс, удачно подставленная клюшка, ничего особенно
голевого, но – гол засчитан. Очко заработали. Следующий матч, через неделю,
также будет с «Витязем». Постараемся взять реванш», - сказал Гулявцев на послематчевой
пресс-конференции.
Напомним, в составе победителей голами отметились Денис Абдуллин,
Александр Никулин, он же забил и в овертайме и Никита Выглазов, а у хозяев льда
дубль оформил Руслан Карлин и одну шайбу забросил Максим Трунев.
Команда из Подольска с 60-ю очками занимает восьмую строчку Западной конференции, а «Северсталь» в ней же расположилась на 13-м месте, имея в активе 45 очков.
Матч
Северсталь - Витязь - 3:4 О.Т. (0:0, 1:1, 2:2, 0:1)
Голы:
Абдуллин (Выглазов, Головков), 37:01 (0:1 - бол.). Трунёв (Вовченко), 38:55 (1:1). Никулин (Семёнов, Афиногенов), 40:09 (1:2). Карлин (Монс), 47:47 (2:2). Выглазов (Чернов), 48:32 (2:3). Карлин (Монс, Кагарлицкий), 49:57 (3:3). Никулин (Семёнов), 64:12 (3:4).
Место и дата
10 декабря 17:00, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция