Александр Гулявцев: В тех голах, которые мы сегодня пропустили, никого не могу обвинить

Главный тренер «Северстали» Александр Гулявцев прокомментировал поражение своих подопечных от «Витязя» (3:4 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«В тех голах, которые мы сегодня пропустили, никого не могу обвинить. Все три гола в основное время были после рикошетов. Тем не менее, это голы, и они засчитаны. После таких голов, каким был второй, команда обычно подламливается. Но с нами этого, к счастью, не произошло, работали до конца, сравняли счет. В овертайме игра шла до ошибки. И вот – наброс, удачно подставленная клюшка, ничего особенно голевого, но – гол засчитан. Очко заработали. Следующий матч, через неделю, также будет с «Витязем». Постараемся взять реванш», - сказал Гулявцев на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, в составе победителей голами отметились Денис Абдуллин, Александр Никулин, он же забил и в овертайме и Никита Выглазов, а у хозяев льда дубль оформил Руслан Карлин и одну шайбу забросил Максим Трунев.

Команда из Подольска с 60-ю очками занимает восьмую строчку Западной конференции, а «Северсталь» в ней же расположилась на 13-м месте, имея в активе 45 очков.