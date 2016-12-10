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Валентин Балахничев: Россия не разрабатывала туринабол, а разработала методы его обнаружения

Юрий Волохов
Юрий Волохов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Экс-глава ВФЛА Валентин Балахничев прокомментировал «Советскому спорту» свою запись в Фейсбуке.

- Хочу разъяснить то, что я написал в Фейсбуке, - говорит Валентин Балахничев. – А то мою запись неправильно истолковали. В Минспорте было решено разработать методы выявления анаболического стероида туринабола. Потому что этот запрещенный препарат применялся часто нашими спортсменами. Сам препарат был разработан еще в 60-х годах прошлого века в ГДР. И в Минспорта решали, как с ним эффективно бороться. Для этого Московской антидопинговой лаборатории была поручена разработка препаратов, способных выявлять туринабол. Руководитель Григорий Родченков с ней справился успешно – лаборатория разработала такие методы, которые позволили выявлять туринабол в течение длительного периода после его употребления. Я хотел лишь сказать в своей записи, что, видимо, лучше было бы тогда заняться разработкой методов выявления генного допинга.

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