«Кротоне» дома обыграл «Пескару»

Матч 16-го тура чемпионата Италии между «Кротоне» и «Пескарой» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Кротоне».

В составе победителей отличились Раффаэле Палладино (с пенальти) и Джаммарко Феррари. У «Пескары» гол в активе Уго Кампаньяро, при этом пенальти у гостей не реализовал Ледьян Мемушай. Обе команды заканчивали матч в меньшинстве – с поля были удалены Альберто Аквилани и Леонардо Капецци.

«Кротоне» набрал девять очков и занимает 18-е место в чемпионате Италии. У «Пескары» восемь очков и 19-е место.

Чемпионат Италии. Серия А

16-й тур