«Кротоне» дома обыграл «Пескару»
Матч 16-го тура
чемпионата Италии между «Кротоне» и «Пескарой» завершился победой хозяев.
Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Кротоне».
В составе
победителей отличились Раффаэле Палладино (с пенальти) и Джаммарко Феррари. У «Пескары»
гол в активе Уго Кампаньяро, при этом пенальти у гостей не реализовал Ледьян
Мемушай. Обе команды заканчивали матч в меньшинстве – с поля были удалены
Альберто Аквилани и Леонардо Капецци.
«Кротоне»
набрал девять очков и занимает 18-е место в чемпионате Италии. У «Пескары» восемь
очков и 19-е место.
Чемпионат
Италии. Серия А
16-й тур
Матч
Голы
Палладино 24 (1:0 - пен.). Кампаньяро 82 (1:1). Феррари 84 (2:1).
Состав
Кротоне: Кордаз, Сампиризи, Феррари, Чеккерини, Роден, Барберис, Капецци, Мартелла, Фалькинели (Точукву, 87), Тротта (Стоян, 61), Палладино (Сальцано, 86)
Пескара: Бизарри, Крешенци, Кампаньяро, Зампано, Дьомбер, Верре (Манай, 53), Мемушай (Петтинари, 65), Пепе (Аквилани, 16 , 73), Бенали, Брюгман, Капрари
Незабитые пенальти
Мемушай (Пескара), 43
Предупреждения:
Капецци, 68; Фалькинели, 75 - Дьомбер, 18; Аквилани, 45; Манай, 65; Зампано, 83
Удаления:
Судья:
Антонио Дамато (Италия)
Место и дата
10 декабря 20:00, Эцио Шида, Онлайн-трансляция