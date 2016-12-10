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«Кротоне» дома обыграл «Пескару»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 16-го тура чемпионата Италии между «Кротоне» и «Пескарой» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Кротоне».

В составе победителей отличились Раффаэле Палладино (с пенальти) и Джаммарко Феррари. У «Пескары» гол в активе Уго Кампаньяро, при этом пенальти у гостей не реализовал Ледьян Мемушай. Обе команды заканчивали матч в меньшинстве – с поля были удалены Альберто Аквилани и Леонардо Капецци.

«Кротоне» набрал девять очков и занимает 18-е место в чемпионате Италии. У «Пескары» восемь очков и 19-е место.

Чемпионат Италии. Серия А

16-й тур

Матч

Кротоне - Пескара - 2:1 (1:0)

Голы

Палладино 24 (1:0 - пен.). Кампаньяро 82 (1:1). Феррари 84 (2:1).

Состав

Кротоне: Кордаз, Сампиризи, Феррари, Чеккерини, Роден, Барберис, Капецци, Мартелла, Фалькинели (Точукву, 87), Тротта (Стоян, 61), Палладино (Сальцано, 86)

Пескара: Бизарри, Крешенци, Кампаньяро, Зампано, Дьомбер, Верре (Манай, 53), Мемушай (Петтинари, 65), Пепе (Аквилани, 16 , 73), Бенали, Брюгман, Капрари

Незабитые пенальти

Мемушай (Пескара), 43

Предупреждения:

Капецци, 68; Фалькинели, 75 - Дьомбер, 18; Аквилани, 45; Манай, 65; Зампано, 83

Удаления:

Капецци, 80 - Аквилани, 73

Судья:

Антонио Дамато (Италия)

Место и дата

10 декабря 20:00, Эцио Шида, Онлайн-трансляция

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