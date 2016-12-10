Янис Тимма: «Зенит» готов обыгрывать ЦСКА

Форвард «Зенита» Янис Тимма рассказал, может ли петербургский клуб обыграть лидера Единой лиги ВТБ ЦСКА.

- Вам не надоело, что ЦСКА всех побеждает? Когда это закончится?

- Конечно, хочется обыгрывать всех. Особенно такие команды как ЦСКА. Но, когда это произойдет? Надеюсь, что скоро. Мы готовы к этому. Нужно только поверить в себя и играть, как мы умеем, - сказал Тимма в эфире «Радио Зенит».

Напомним, «Зенит» с 13 очками идет на четвертой строчке турнирной таблицы лиги ВТБ, ЦСКА с 15 очками занимает первое место. Следующий матч команда Василия Карасева проведет 11 декабря дома против УНИКСа. Последняя встреча между «Зенитом» и ЦСКА закончилась победой армейцев 105:56.