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«Лестер» обыграл «Манчестер Сити», Варди сделал хет-трик

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Лестер» обыграл «Манчестер Сити», Варди сделал хет-трик
Источник: Reuters

Матч 15-го тура чемпионата Англии между «Лестером» и «Манчестер Сити» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:2 в пользу «Лестера».

Три мяча в составе победителей забил Джейми Варди. Еще один мяч ударом из-за пределов штрафной забил Энди Кинг. У «Манчестер Сити» ударом со штрафного отличился Александар Коларов, а под занавес матча второй мяч забил Нолито.

«Лестер» набрал 16 очков и занимает 14-е место в чемпионате Англии. У «Манчестер Сити» 30 очков и четвертое место. «Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча. Ознакомиться с ней вы можете здесь.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

15-й тур

Матч

Лестер Сити - Манчестер Сити - 4:2 (3:0)

Голы

Варди 3 (1:0). Кинг 5 (2:0). Варди 21 (3:0). Варди 78 (4:0). Коларов 81 (4:1). Нолито 90 (4:2).

Состав

Лестер Сити: Цилер, Симпсон, Фукс, Хут, Амарти, Морган, Марез (Джеймс, 90), Олбрайтон, Кинг, Слимани (Окадзаки, 77), Варди (Грэй, 88)

Манчестер Сити: Браво, Коларов, Санья, Сабалета, Стоунз, Силва, Фернандо, Гюндоган (Нолито, 68), Ихеаначо (Туре, 59), де Брюйне, Навас (Стерлинг, 58)

Предупреждения:

Симпсон, 19; Марез, 57; Окадзаки, 90 - Фернандо, 67

Судья:

Майкл Оливер (Англия)

Место и дата

10 декабря 20:30, Кинг Пауэр, Текстовая трансляция


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