«Лестер» обыграл «Манчестер Сити», Варди сделал хет-трик
Матч 15-го тура
чемпионата Англии между «Лестером» и «Манчестер Сити» завершился победой
хозяев. Итоговый счет матча – 4:2 в пользу «Лестера».
Три мяча в
составе победителей забил Джейми Варди. Еще один мяч ударом из-за пределов
штрафной забил Энди Кинг. У «Манчестер Сити» ударом со штрафного отличился Александар
Коларов, а под занавес матча второй мяч забил Нолито.
«Лестер» набрал
16 очков и занимает 14-е место в чемпионате Англии. У «Манчестер Сити» 30 очков
и четвертое место. «Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча.
Ознакомиться с ней вы можете здесь.
Чемпионат
Англии. Премьер-лига
15-й тур
Матч
Лестер Сити - Манчестер Сити - 4:2 (3:0)
Голы
Варди 3 (1:0). Кинг 5 (2:0). Варди 21 (3:0). Варди 78 (4:0). Коларов 81 (4:1). Нолито 90 (4:2).
Состав
Лестер Сити: Цилер, Симпсон, Фукс, Хут, Амарти, Морган, Марез (Джеймс, 90), Олбрайтон, Кинг, Слимани (Окадзаки, 77), Варди (Грэй, 88)
Манчестер Сити: Браво, Коларов, Санья, Сабалета, Стоунз, Силва, Фернандо, Гюндоган (Нолито, 68), Ихеаначо (Туре, 59), де Брюйне, Навас (Стерлинг, 58)
Предупреждения:
Симпсон, 19; Марез, 57; Окадзаки, 90 - Фернандо, 67
Судья:
Майкл Оливер (Англия)
Место и дата
10 декабря 20:30, Кинг Пауэр, Текстовая трансляция