«Лестер» обыграл «Манчестер Сити», Варди сделал хет-трик

Матч 15-го тура чемпионата Англии между «Лестером» и «Манчестер Сити» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:2 в пользу «Лестера».

Три мяча в составе победителей забил Джейми Варди. Еще один мяч ударом из-за пределов штрафной забил Энди Кинг. У «Манчестер Сити» ударом со штрафного отличился Александар Коларов, а под занавес матча второй мяч забил Нолито.

«Лестер» набрал 16 очков и занимает 14-е место в чемпионате Англии. У «Манчестер Сити» 30 очков и четвертое место. «Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча. Ознакомиться с ней вы можете здесь.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

15-й тур