Андрей Назаров: Хочется подняться с восьмого места повыше

Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назарова прокомментировал победу своих подопечных над «Сочи» (5:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

- Хочу поздравить ребят с победой, сильно настраивались на игру. Знали, что будет непросто, где-то нам, наверное, повезло. Возьмем эту удачу и будем готовиться к следующему матчу. А так - все молодцы, все сегодня старались.

- Ваша 15-я игра у руля «Нефтехимика». Можете в двух словах сказать, что вам нравится, а над чем нужно в первую очередь работать?

- Вы знаете, я не разделяю, какая эта игра. Идет общее количество очков, мы боремся за восьмерку. Нравится, что ребята стараются ну и хочется подняться с 8-го места повыше.

В составе победителей отличились Дэн Секстон и Рихард Гюнге, которые сделали по дублю. Еще один гол в активе Андрея Сергеева. «Нефтехимик» набрал 55 очков и занимает восьмое место на Востоке. У ХК «Сочи» 60 очков и восьмое место на Западе.