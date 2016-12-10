Андрей Назаров: Хочется подняться с восьмого места повыше
Главный
тренер «Нефтехимика» Андрей Назарова прокомментировал победу своих подопечных
над «Сочи» (5:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
- Хочу поздравить ребят с победой, сильно настраивались на игру.
Знали, что будет непросто, где-то нам, наверное, повезло. Возьмем эту удачу и
будем готовиться к следующему матчу. А так - все молодцы, все сегодня
старались.
- Ваша 15-я игра у руля
«Нефтехимика». Можете в двух словах сказать, что вам нравится, а над чем нужно
в первую очередь работать?
-
Вы знаете, я не разделяю, какая эта игра. Идет общее количество очков, мы
боремся за восьмерку. Нравится, что ребята стараются ну и хочется подняться с
8-го места повыше.
В
составе победителей отличились Дэн Секстон и Рихард Гюнге, которые сделали по
дублю. Еще один гол в активе Андрея Сергеева.