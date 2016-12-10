Вячеслав Буцаев: Нас соперник наказал за ошибки
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тренер «Сочи» Вячеслав Буцаев прокомментировал поражение своих подопечных от «Нефтехимика»
(0:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
«Команду
соперника с победой. Начали мы игру неплохо, к нашему сожалению, соперник
здорово реализовал большинство в первом периоде. Во втором мы попытались
активнее сыграть в зоне соперника, но грубейшая ошибка привела к тому, что
получили контратаку и гол в наши ворота. Ну и, соответственно, также в третьем
периоде нас соперник наказал за ошибки», - сказал Буцаев на послематчевой
пресс-конференции.
В
составе победителей отличились Дэн Секстон и Рихард Гюнге, которые сделали по
дублю. Еще один гол в активе Андрея Сергеева.