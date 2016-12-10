Вячеслав Буцаев: Нас соперник наказал за ошибки

Главный тренер «Сочи» Вячеслав Буцаев прокомментировал поражение своих подопечных от «Нефтехимика» (0:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Команду соперника с победой. Начали мы игру неплохо, к нашему сожалению, соперник здорово реализовал большинство в первом периоде. Во втором мы попытались активнее сыграть в зоне соперника, но грубейшая ошибка привела к тому, что получили контратаку и гол в наши ворота. Ну и, соответственно, также в третьем периоде нас соперник наказал за ошибки», - сказал Буцаев на послематчевой пресс-конференции.

В составе победителей отличились Дэн Секстон и Рихард Гюнге, которые сделали по дублю. Еще один гол в активе Андрея Сергеева. «Нефтехимик» набрал 55 очков и занимает восьмое место на Востоке. У ХК «Сочи» 60 очков и восьмое место на Западе.