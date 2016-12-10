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Россияне Ологонова и Чакаев стали призерами чемпионата мира по борьбе

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В Будапеште (Венгрия) проходит чемпионат мира по спортивной борьбе в неолимпийских весовых категориях. В число призеров попали российские спортсмены Ахмед Чакаев и Ирина Ологонова.

В вольной борьбе у мужчин в категории до 61 кг Чакаев занял третье место. В поединке за бронзу он победил  со счетом 7:4 Бехнама Эсанпура из Ирана. Еще одну бронзу заработал  Ахмеднаби Гварзатилов  из Азербайджана. Победил американец Логан Штибер, вторым стал грузин Бека Ломадзе.

У женщин в весовой категории до 55 кг второй стала Ирина Ологонова. Она уступила в финале японке Маю Мукаиде со счетом 0:10. Бронзовые медали завоевали Аим Абдилдина (Казахстан) и Давасух Отгонцецег (Монголия).

Будапешт (Венгрия)
Спортивная борьба
Чемпионат мира в неолимпийских весовых категориях
Вольная борьба
Мужчины
Весовая категория до 61 кг

1. Логан Штибер (США)
2. Бека Ломтадзе (Грузия)
3. Ахмед Чакаев (Россия), Ахмеднаби Гварзатилов (Азербайджан)

Женщины
Весовая категория до 55 кг

1. Маю Мукаида (Япония)
2. Ирина Ологонова (Россия)
3. Аим Абдилдина (Казахстан), Давасух Отгонцецег (Монголия)

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