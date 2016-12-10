Анна Погорилая: Я сделала все возможное, а что решают судьи – не мое дело
Российская фигуристка Анна Погорилая поделилась впечатлениями
после произвольной программы в финале Гран-при по фигурному катанию в Марселе
(Франция). Напомним, что она заняла третье место.
«Я сделала все, что от меня зависит - все отдала в этой программе,
а что решают судьи - уже не мое дело. Я стараюсь на каждом старте показывать
все, что у меня есть, все, что наработала.
Судя по результату, я смогла правильно себя настроить. Правда, лучший результат сезона меня не спас. Но я прибавляю от старта к старту», - цитирует Погорилую ТАСС.
Напомним, победу одержала другая российская фигуристка Евгения Медведева.
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