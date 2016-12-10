Анна Погорилая: Я сделала все возможное, а что решают судьи – не мое дело

Российская фигуристка Анна Погорилая поделилась впечатлениями после произвольной программы в финале Гран-при по фигурному катанию в Марселе (Франция). Напомним, что она заняла третье место.

«Я сделала все, что от меня зависит - все отдала в этой программе, а что решают судьи - уже не мое дело. Я стараюсь на каждом старте показывать все, что у меня есть, все, что наработала.

Судя по результату, я смогла правильно себя настроить. Правда, лучший результат сезона меня не спас. Но я прибавляю от старта к старту», - цитирует Погорилую ТАСС.

Напомним, победу одержала другая российская фигуристка Евгения Медведева.