Возле стадиона «Бешикташа» прогремел взрыв, 20 человек ранены

В Стамбуле прогремел взрыв рядом со стадионом футбольного клуба «Бешикташ». На данный момент известно, что несколько человек ранены.

Как сообщает ВВС, ссылаясь на турецкие СМИ, рядом со стадионом произошел, как минимум, один взрыв. Вероятно, целью тех, кто организовал этот взрыв, было спецподразделение полиции. Турецкие каналы передают картинку с возгоранием около стадиона. Также на ней видно, что на место происшествия прибывают полиция и скорая помощь.

Сегодня на стадионе состоялся матч между «Бешикташем» и «Бурсаспором», в котором хозяева победили 2:1. Взрыв состоялся через два часа после матча, болельщики уже успели разойтись. Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу сообщил, что ранены не менее 20 человек.

ВВС отмечает, что в результате нападений боевиков в последнее время в Турции погибли несколько десятков людей.