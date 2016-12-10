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Де Превиль и Санхаре принесли победу «Лиллю» в матче с «Монпелье»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче 17-го тура чемпионата Франции «Лилль» дома обыграл «Монпелье» со счетом 2:1.

В составе победителей голами отметились Николас Де Превиль и Юнусс Санхаре, а у гостей единственный мяч забил Стив Муние.

«Лилль» с 20-ю очками поднялся на 11-ю строчку в турнирной таблице, а «Монпелье» занимает 13-е место, имея в активе на одно очко меньше.

В следующем туре «Лилль» 18 декабря на выезде сыграет с «Марселем», а «Монпелье» днем ранее примет «Бордо».

Чемпионат Франции
17-й тур

Матч

Лилль - Монпелье - 2:1 (2:0)

Голы

де Превиль 5 (1:0). Санхаре 38 (2:0). Муние 81 (2:1).

Состав

Лилль: Эньеама, Палмиери, Сумаоро, Корчиа (Берья, 88), Баша, Слити, Амаду, Санхаре, Лопеш (Терье, 67), де Превиль, Бензья (Амальфитано, 80)

Монпелье: Пьонье, Сен-Рюф, Реми, Конгре, Деплажне (Камара, 46), Ласне, Скири, Сансон, Марво (Беригу, 76), Будебуз, Муние

Предупреждения:

Эньеама, 90 - Муние, 18

Судья:

Тони Шапрон (Франция)

Место и дата

10 декабря 22:00, Пьер Моруа, Онлайн-трансляция

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