Де Превиль и Санхаре принесли победу «Лиллю» в матче с «Монпелье»
В матче 17-го тура чемпионата Франции «Лилль» дома обыграл «Монпелье»
со счетом 2:1.
В составе победителей голами отметились Николас Де Превиль и Юнусс
Санхаре, а у гостей единственный мяч забил Стив Муние.
«Лилль» с 20-ю очками поднялся на 11-ю строчку в турнирной
таблице, а «Монпелье» занимает 13-е место, имея в активе на одно очко меньше.
В следующем туре «Лилль» 18 декабря на выезде сыграет с «Марселем», а «Монпелье» днем ранее примет «Бордо».
Чемпионат Франции
17-й тур
Матч
Голы
де Превиль 5 (1:0). Санхаре 38 (2:0). Муние 81 (2:1).
Состав
Лилль: Эньеама, Палмиери, Сумаоро, Корчиа (Берья, 88), Баша, Слити, Амаду, Санхаре, Лопеш (Терье, 67), де Превиль, Бензья (Амальфитано, 80)
Монпелье: Пьонье, Сен-Рюф, Реми, Конгре, Деплажне (Камара, 46), Ласне, Скири, Сансон, Марво (Беригу, 76), Будебуз, Муние
Предупреждения:
Судья:
Тони Шапрон (Франция)
Место и дата
10 декабря 22:00, Пьер Моруа, Онлайн-трансляция