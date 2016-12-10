Де Превиль и Санхаре принесли победу «Лиллю» в матче с «Монпелье»

В матче 17-го тура чемпионата Франции «Лилль» дома обыграл «Монпелье» со счетом 2:1.

В составе победителей голами отметились Николас Де Превиль и Юнусс Санхаре, а у гостей единственный мяч забил Стив Муние.

«Лилль» с 20-ю очками поднялся на 11-ю строчку в турнирной таблице, а «Монпелье» занимает 13-е место, имея в активе на одно очко меньше.

В следующем туре «Лилль» 18 декабря на выезде сыграет с «Марселем», а «Монпелье» днем ранее примет «Бордо».

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17-й тур