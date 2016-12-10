Федерация футбола Турции: Решительно осуждаем террористическую атаку возле стадиона «Бешикташа»
Федерация футбола Турции прокомментировала взрыв возле домашнего
стадиона стамбульского клуба «Бешикташ». В федерации выразили сочувствие
пострадавшим и осудили тех, кто организовал это преступление.
«С глубокой грустью мы узнали, что многие люди, в том числе
полицейские, были ранены в результате подлого
взрыва возле стадиона «Водафон Арена». Мы решительно осуждаем бесчеловечные,
жестокие террористические атаки и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим»,
- говорится в заявлении федерации.
Сегодня на стадионе состоялся матч между «Бешикташем» и «Бурсаспором»,
в котором хозяева победили 2:1. Взрыв состоялся через два часа после матча,
болельщики уже успели разойтись.
Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу сообщил, что ранены
не менее 20 человек.
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