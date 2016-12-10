Зинэтула Билялетдинов: Ребята старались, но не все получилось

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал поражение своей команды от «Торпедо» (2:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Мы сыграли так, как сыграли. Ребята старались, но не все получилось. Есть, над чем работать. Будем делать это. Отсутствие Азеведо? Не думаю, что причина поражения в этом», - сказал Билялетдинов на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, в составе победителей отличились Евгений Мозер и Джон Норман. «Торпедо» набрало 77 очков и занимает третье место на Западе. У «Ак Барса» 82 очка и третье место на Востоке.