Петерис Скудра: Некоторые вышли с повреждениями, получали травмы, но возвращались

Главный тренер «Торпедо» Петерис Скудра прокомментировал победу своих подопечных над «Ак Барсом» (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

- Хороший матч, хорошо разобрали соперника. Ребята молодцы, сыграли с должной отдачей. Некоторые вышли с повреждениями, получали травмы, но возвращались. Спасибо им за борьбу, за самоотдачу. Отмечу атмосферу на стадионе, была отличная поддержка.

- Возвращение Сёмина после повреждения - это необходимость из-за дефицита или настрой самого игрока?

- Те, кто могли сегодня играть, они вышли. Кулёмин играл на уколах, тот же Сёмин «зашился». Мне нравится, что у нас такой коллектив, в котором ребята рвутся в бой. Они все молодцы.

- Как оцените появление Максима Осипова в составе сборной России?

- Оценивать его будут тренеры национальной команды. Я же могу сказать, что работаю вместе с ним четыре года, все это время он растет как игрок. Он очень много работает, не только на тренировках, но и самостоятельно. Я очень рад за него.

Напомним, в составе победителей отличились Евгений Мозер и Джон Норман. «Торпедо» набрало 77 очков и занимает третье место на Западе. У «Ак Барса» 82 очка и третье место на Востоке.