Хет-трик Шенна принес «Филадельфии» победу над «Далласом»

Хоккеисты «Филадельфии» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги нанесли поражение «Далласу».

Встреча, прошедшая в Филадельфии на льду «Веллс Фарго-центра», завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев. В их составе три шайбы забросил Брэйден Шенн, а одну Якуб Ворачек. У гостей дважды отличился Девин Шор.

Российский нападающий «Филадельфии» Роман Любимов провел на льду 15 минут, результативными действиями не отметился, окончив матч с показателем полезности «плюс один».

Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов отыграл почти 20 минут, нанес два броска, совершил два силовых приема, дважды заблокировал бросок соперника, схлопотал две минуты штрафа, окончив матч с показателем полезности «плюс один».

В следующем матче регулярного чемпионата «Филадельфия» 12 декабря в 02:00 (мск) в гостях сыграет с «Детройтом», а «Даллас» 12 декабря в 04:00 (мск) на выезде сразится с «Чикаго».