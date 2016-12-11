Хет-трик Шенна принес «Филадельфии» победу над «Далласом»
Хоккеисты
«Филадельфии» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной
лиги нанесли поражение «Далласу».
Встреча, прошедшая
в Филадельфии на льду «Веллс Фарго-центра», завершилась со счетом 4:2 в пользу
хозяев. В их составе три шайбы забросил Брэйден Шенн, а одну Якуб Ворачек. У
гостей дважды отличился Девин Шор.
Российский
нападающий «Филадельфии» Роман Любимов провел на льду 15 минут, результативными
действиями не отметился, окончив матч с показателем полезности «плюс один».
Российский
защитник «Филадельфии» Иван Проворов отыграл почти 20 минут, нанес два броска,
совершил два силовых приема, дважды заблокировал бросок соперника, схлопотал
две минуты штрафа, окончив матч с показателем полезности «плюс один».
В следующем матче регулярного чемпионата «Филадельфия» 12 декабря в 02:00 (мск) в гостях сыграет с «Детройтом», а «Даллас» 12 декабря в 04:00 (мск) на выезде сразится с «Чикаго».
Матч
Филадельфия - Даллас - 4:2 (1:1, 0:0, 3:1)
Голы:
Шо (МакКензи, Крэкнелл), 7:30 (0:1). Шенн (Ворачек, Гостисбеер), 17:18 (1:1 - бол.). Шо (Хэмьюс, Руссель), 50:32 (1:2). Шенн (Штрайт, Ворачек), 56:12 (2:2 - бол.). Шенн (Штрайт, Ворачек), 57:45 (3:2 - бол.). Ворачек (Жиру), 58:51 (4:2 - п.в.).
Место и дата
10 декабря 21:00, Веллс Фарго Центр, Онлайн-трансляция