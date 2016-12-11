Власти Турции назвали взрыв возле стадиона «Бешикташа» терактом
Власти Турции назвали взрыв в Стамбуле возле стадиона «Бешикташа»,
в результате которого пострадали 20 человек, терактом. Об этом сообщил министр
транспорта Турции Ахмет Арслан.
«Я осуждаю террористическую атаку в стамбульском районе Бешикташ», — написал Арслан в «твиттере».
İstanbul Beşiktaş'taki alçak terör saldırısını kınıyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.— Ahmet ARSLAN (@ahmetarslan36) 10 декабря 2016 г.
По данным МВД Турции целью нападения в Стамбуле был автобус полиции.
В субботу на стадионе состоялся матч между «Бешикташем» и «Бурсаспором», в котором хозяева победили 2:1. Взрыв состоялся через два часа после матча, болельщики уже успели разойтись. Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу сообщил, что ранены не менее 20 человек.
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