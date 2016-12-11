Умар Саламов защитил пояс IBO

Российский боксер Умар Саламов, выступающий в полутяжелой весовой категории, победил Абдаллу Пазивапази.

Поединок был рассчитан на 12 раундов, но завершился досрочно. В конце первого раунда рефери остановил бой, зафиксировав победу россиянина техническим нокаутом.

На кону стоял титул интернационального чемпиона мира по версии IBO, принадлежащий Саламову.

Теперь на счету Саламова 17 побед (13 досрочно), а на счету Пазивапази 14 побед (5 досрочно) и 5 поражения.